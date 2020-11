Maradona-Gedenkminute in der Bundesliga

FIRO/FIRO/SID/

Schweigeminute für Maradona auch in der Bundesliga

Zum Gedenken an Argentiniens verstorbenes Fußball-Idol Diego Maradona werden am kommenden Spielwochenende vor den Begegnungen der 1. und 2. Bundesliga Schweigeminuten abgehalten. Das teilte der Ligaverband DFL am Donnerstag mit.

Demnach laufen außerdem in Erinnerung an den rund um den Globus verehrten Weltmeister von 1986, der am vergangenen Mittwoch in Buenos Aires im Alter von 60 Jahren den Folgen eines Herzinfarktes erlegen war, alle 36 deutschen Profi-Mannschaften mit Trauerflor auf.