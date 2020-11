Nächster verletzungsbedingter Ausfall beim LASK

Peter De Voecht via www.imago-images.de

Petar Filipović wird dem LASK einige Spiele fehlen

Das Lazarett des LASK wächst weiter an. Wie die Linzer in einer Aussendung bekannt geben, hat sich Defensivspieler Peter Filipović im Europa League-Duell gegen Royal Antwerpen eine Verletzung im Hüftbereich zugezogen und fällt vorerst aus.

Die Verletzungssorgen beim LASK gehen weiter. Müssen schon bereits Marko Raguž und Lukas Grgic bei den Linzern verletzungsbedingt passen, fällt nun auch Defensivspieler Peter Filipović für einige Spiele aus. Wie die der Tabellenzweite in einer Aussendung bekannt gibt, hat sich der Verteidiger im Europa League-Spiel gegen Royal Antwerpen eine Verletzung im Hüftbereich zugezogen. Er musste in der 73.Minute vom Feld.

"Die Diagnose macht mich natürlich traurig, da ich in dieser intensiven Zeit, auch durch diese kleinere Verletzung, direkt einige wichtige Spiele verpassen werde, in denen ich der Mannschaft gerne geholfen hätte", so Unglücksrabe Peter Filipović in einer ersten Reaktion.

Filipović kam in dieser Saison bereits in sechs Bundesligaspielen, vier Europa League-Partien sowie einmal im ÖFB-Cup zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.

red