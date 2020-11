Perfektion im Fußball? Klopp: "Noch nie gesehen"

APA (AFP)

Jürgen Klopp gibt sich auch mal zufrieden, wenn es in der Situation passt

Für Jürgen Klopp gehört das Streben nach Perfektion mit seinem Team zum Job - aber nicht an jedem Tag und nicht zu jedem Preis. Man könne auch einmal mit dem Erreichten zufrieden sein und müsse sich nicht jeden Morgen immer wieder sagen: "Wir müssen besser werden, wir müssen besser werden", betonte der deutsche Coach des englischen Meisters Liverpool in einem Beitrag für uefa.com (Montag).

"Nein, wir wissen, dass einige Dinge so gut sind, dass es manchmal ausreicht, sie konsequent auf das Spielfeld zu bringen", ergänzte der 53-Jährige, der seine Mission bei den Reds 2015 als "The Normal One" angetreten hatte. Solange man nicht perfekt sei, gebe es Platz für Verbesserungen, meinte Klopp. Das sorge für den Antrieb, "all die verschiedenen Herausforderungen zu meistern, denen sie während einer Fußballsaison, einer Fußballkarriere oder eines Lebens gegenüberstehen."

Keine Perfektion im Fußball

Er sei aber kein Spezialist für Perfektion, räumte Klopp ein, "wahrscheinlich das Gegenteil - aber ich versuche immer noch, meine Jungs dazu zu bringen, so nah wie möglich dorthin zu kommen." Man strebe immer an, so gut wie möglich zu sein. Klopp: "Aber Perfektion? Ich habe es nie gesehen und schaue viel Fußball."

Die Corona-Pandemie sei keine Zeit im Leben, in der man sich - "positiv und negativ" - auf Ziele beschränken sollte. "Wir müssen einfach alle durch diese Situation kommen", sagte der Erfolgscoach, der 2019 mit Liverpool Champions-League-Sieger wurde. "Für die Spieler ist es unglaublich intensiv, was wir tun. Wir sind alle glücklich und spielen ohne Alternative." Alles laste auf den Rücken der Spieler. "Sie müssen liefern", betonte Klopp.

