Obacht, VfB! 30-Millionen-Offerte für Knipser González?

Nicolás González beim Training in Stuttgart

Nicolás González liebäugelte noch im Sommer mit einem Abschied aus Deutschland, verlängerte dann aber dennoch sein Arbeitspapier beim Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart vorzeitig bis 2024. Nach starken Leistungen des Flügelstürmers kommen mittlerweile wieder neue Gerüchte auf.

Wie das russische Online-Portal "Sports Daily" vermeldete, soll sich der russische Topklub Zenit St. Petersburg ernsthaft für González interessieren. Der Klub aus der Premier Liga, der in der kommenden Woche das letzte Gruppenspiel in der Champions-League gegen Borussia Dortmund bestreiten wird, aus der Königsklasse aber schon vorzeitig als Gruppenletzter feststeht, will schon in der kommenden Winter-Transferperiode seine Offensive verstärken.

Offenbar ist dabei vor allem González ins Visier der St. Petersburger geraten, wie es in dem Medienbericht heißt. Zenit könnte bereit sein, bis zu 30 Millionen Euro Ablösesumme für den 22-Jährigen zu bezahlen. Auf diese Summe wurde ein etwaiger Deal im Januar nämlich beziffert.

Nicolás González zeigte bei und seinen Stuttgartern in den vergangenen Wochen zwar schon starke Leistungen, hatte zuletzt aber immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Zunächst verpasste er die ersten Bundesliga-Spiele der Schwaben mit einer Muskelverletzung.

Zuletzt absolvierte der Offensivmann dann seine ersten fünf Erstliga-Partien seit dem Wiederaufstieg und steuerte sogar drei Tore bei. Ende November zog er sich dann aber einen Innenbandanriss im Knie zu und konnte zuletzt nur Einzeltraining absolvieren.

González spielt bereits seit 2018 für die Stuttgarter und debütierte vor etwas mehr als zwei Jahren im deutschen Fußball-Oberhaus. Nach dem zwischenzeitlichen Abstieg des VfB war er mit 14 Toren in 27 Spielen in der Zweitliga-Saison einer der Garanten für den direkten Wiederaufstieg.