Molde gewinnt EL-Generalprobe für Rapid-Spiel

Erik Birkeland/MB Media via www.imago-images.de

Molde ist bereit für Rapid

Wie Rapid feiert auch Molde bei der Generalprobe für das Aufstiegsfinale in der Europa League am Donnerstag in Wien in der heimischen Meisterschaft ein Erfolgserlebnis.

Molde hat am Sonntag eine erfolgreiche Generalprobe für das Europa-League-Spiel in Wien gegen Rapid abgeliefert. Der norwegische Spitzenklub feierte einen 2:1-Heimerfolg über Schlusslicht Aalesunds, die Treffer der Sieger erzielten Magnus Wolff Eikrem (31.) und Leke James (79.).

Liveticker: Rapid Wien gegen Molde FK

Drei Runden vor dem Ende der Ganzjahresmeisterschaft steht Molde mit 19 Punkten Rückstand auf Meister Bodø/Glimt und 18 Zählern Vorsprung auf den Dritten Vaalerenga als Vize-Champion fest.

Rapid muss am Donnerstag im Allianz-Stadion gegen Molde mit 1:0 oder zumindest zwei Toren Unterschied gewinnen, um ins Sechzehntelfinale der Europa League einzuziehen.

apa