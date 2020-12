Kühbauer: "Die Offensive ist mir sehr wichtig"

GEPA pictures/ Michael Meindl

Für Didi Kühbauer zählt gegen Molde nur ein Sieg

In der Bundesliga mit nur zwei Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz drei, in der Europa League weiterhin mit der Chance auf den Aufstieg. Beim SK Rapid läuft es zurzeit ganz gut, im Gespräch mit dem "Kurier" äußert sich nun Trainer Didi Kühbauer zur aktuellen Situation und dem Entscheidungsspiel gegen Molde.

>> Liveticker: Rapid Wien gegen Molde FK

Durch den 3:1-Sieg gegen den TSV Hartberg hat Rapid nach dem Ausrutscher gegen die SV Ried und dem enttäuschenden Remis im Wiener Derby wieder voll angeschrieben und liegt mit nur zwei Punkten Rückstand zu Tabellenführer LASK auf dem dritten Platz der Bundesliga. In der Europa League hat man nach den beiden Siegen gegen Dundalk im Abschlussspiel gegen Molde alles selbst in der Hand, mit einem Sieg würde der Aufstieg fixiert werden. Im Interview mit dem "Kurier" äußert sich nun Rapid-Trainer Didi Kühbauer zum Entscheidungsmatch sowie seiner treffsicheren Offensive.

"Wollen das Spiel von Beginn an dominieren"

Nachdem Rapid bei der Hinspielniederlage in Molde alles andere als einen guten Tag erwischte, will man diesmal im eigenen Stadion von der ersten Minute an den Gegner unter Druck setzen, um den Weg frühzeitig Richtung Aufstieg zu setzen. "Wir wollen das Spiel von Beginn an dominieren und kontrollieren. Es ist eine zweischneidige Angelegenheit. Es wäre aber nicht der richtige Ansatz, darauf zu setzen, es hinten raus zu entscheiden", so Didi Kühbauer mit der klaren Ansage.

Dabei wird es entscheidend sein, dass Rapid seine Abwehrschwäche bei Standardsituationen in den Griff bekommt, bereits mehr als 20 Gegentreffer in dieser Saison entstanden nach ruhenden Bällen. Ein Umstand, den Didi Kühbauer kritisiert: "Wir müssen die Standards besser verteidigen und ich bin überzeugt, dass wir das gegen Molde auch tun werden. Dass wir es können, haben wir schon oft genug bewiesen."

In der Offensive hingegen läuft es zurzeit beim SK Rapid, in der aktuellen Saison haben die Grün-Weißen in allen Pflichtspielbewerben schon 41 Tore erzielen können. Damit liegt man von allen Mannschaften in Europa Top-10-Ligen auf dem starken neunten Platz. Aus österreichischer Sicht hat nur Red Bull Salzburg da die Nase vorn.

Und wir blicken wieder ein bisschen nach vorne, denn bereits am Donnerstag steht für uns in der #UEL die ganz wichtige Entscheidung @Molde_FK an: https://t.co/RcnJiccxgX 😎📰 #SCR2020 — SK Rapid (@skrapid) 8. Dezember 2020

"Nie einem Spieler gesagt, dass er nur an die Defensive denken soll"

Für Didi Kühbauer ein schöner Umstand: "Ich gebe zu, die vielen Tore sind auch eine persönliche Freude: Es gibt ja einige, die sagen, ich wäre ein Defensivtrainer. Tatsächlich hab’ ich noch nie einem Spieler gesagt, dass er nur an die Defensive denken soll. Die Offensive war und ist mir sehr wichtig, auch wenn die Defensive dazugehört."

Gegen Molde ist es dem Rapid-Coach am Ende gleichgültig, wie der Sieg zustande kommt, solange am Ende der Aufstieg und somit das Überwintern im Europacup feststeht: "Es wird eine enge Kiste. Ob es dann ein schöner oder dreckiger Sieg zum Aufstieg wird, ist mir egal."

red