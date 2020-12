Pentke vor internationalem Debüt

nph / Bratic via www.imago-images.de

Philipp Pentke darf mit 35 Jahren sein internationales Debüt geben

Torhüter Philipp Pentke von der TSG Hoffenheim darf mit 35 Jahren sein internationales Debüt geben. Der Ex-Regensburger ist für das letzte und bedeutungslose Gruppenspiel der Kraichgauer gegen KAA Gent am Donnerstag (21 Uhr bei Nitro) für Oliver Baumann vorgesehen.

Der Stammkeeper wird für den Bundesliga-Endspurt in diesem Jahr geschont. "Ich freue mich, Penne ein Europa-Legaue-Spiel zu geben, das hat er sich verdient", sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Diese Chance sei kein Geschenk zu Pentkes Vertragsverlängerung bis 2022 gewesen, die wenige Stunden vor der Pressekonferenz bekannt gegeben wurde. Der aus der Jugend von Dynamo Dresden stammende Schlussmann war 2019 vom Zweitligisten Jahn Regensburg gekommen und genießt große Wertschätzung bei der TSG.

Hoffenheim steht bereits als Gruppensieger fest, Gent hat als siegloser Letzter keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Dennoch betonte Hoeneß: "Wir nehmen das Spiel sehr ernst und wollen die Gruppenphase mit einem Sieg beschließen." Für ihn gehe es darum, bei jenen Rückkehrern, die zu den Corona-Ausfällen im November zählten, Eindrücke zu sammeln. Diese Profis wiederum bräuchten Spielpraxis.

Mit dem fünften Erfolg in der sechsten Partie kann sich die TSG immerhin eine Siegprämie in Höhe von 570.000 Euro verdienen. Nach dem 0:0 bei Roter Stern Belgrad und den vier Siegen zuvor wollen die Hoffenheimer ungeschlagen die Auslosung der ersten K.o.-Runde am 14. Dezember erleben.