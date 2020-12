Erste Versöhnung nach Rassismus-Eklat in Paris

Gonzales Photo/Dejan Obretkovic via www.imago-imag

Nach Rassismus-Skandal: Demba Ba sprach sich mit Sebastian Coltescu aus

Der Rassismus-Skandal während der Champions-League-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir verursacht weiterhin Nachwehen. Inzwischen soll es zumindest zur Versöhnung zwischen Sebastian Coltescu, dem an dem Vorfall beteiligten Vierten Offiziellen, und Istanbuls Demba Ba gekommen sein.

Coltescu hatte Pierre Webo, den kamerunischen Co-Trainer der Gäste, in rumänischer Sprache als "der Schwarze da drüben" bezeichnet. Beide Teams verließen daraufhin den Platz. Die Begegnung wurde zunächst unterbrochen, später aber endgültig abgesagt und erst am nächsten Tag zu Ende gespielt.

Unmittelbar nach dem Vorkommnis war Demba Ba auf Coltescu zugestürmt und hatte mit dem Vierten Offiziellen debatiert.

Inzwischen sollen sich Ba und der skandalumwitterte Schiedsrichter ausgesöhnt haben, wie Ousmane N'Doye gegenüber "Sport.ro" verriet. Der 42 Jahre alte Ex-Profi war während seiner aktiven Laufbahn mehrere Jahre in Rumänien unterwegs. Mit Ba spielte er gemeinsam in der Nationalmannschaft Senegals. N'Doye habe Coltescu als tadellosen Schiedsrichter kennengelernt, berichtete er.

Telefonat zwischen Demba Ba und Sebastian Coltescu

Nach den Vorfällen von Paris habe er die Telefonnummer des Referees herausgefunden "und ihm gesagt, dass ich auf seiner Seite bin. Ich weiß, dass er kein Rassist ist. Es war ein Missverständnis".

N'Doye erzählte, er habe auch den Kontakt zwischen seinem "sehr guten Freund" Demba Ba und Coltescu hergestellt. Beide hätten ein positives, freundschaftliches Telefonat geführt. "Demba sagte mir, dass Sebi ein guter Mensch sei, und andersherum genauso. Sie haben sich gut verstanden."

Ba habe er zudem klar gemacht, dass er in Rumänien nie mit Rassismus in Verbindung gekommen sei, so N'Doye. Der frühere Hoffenheimer habe ihm daraufhin erklärt, dass seiner Meinung nach das Wort "Schwarzer" im Stadion nicht benutzt werden sollte. "Er sprach nicht von Rassismus, aber er meinte, den Ausdruck dürfe man nicht verwenden", so N'Doye. Coltescu habe das nach dem Gespräch mit Ba inzwischen ebenfalls verstanden.