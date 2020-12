Offiziell: Muslic neuer Chefcoach der SV Ried

SVR/Daniel Scharinger

Miron Muslic ist der neue Cheftrainer der SV Ried

Die offizielle Bestätigung ist da: Miron Muslic verlässt den Floridsdorfer AC und übernimmt das Traineramt bei Bundesligist SV Ried. Wie die Innviertler in einer Aussendung bekannt geben, tritt der ehemalige Nachwuchscoach der Rieder mit 1. Jänner 2021 die Nachfolge von Gerald Baumgartner an.

Die SV Ried hat einen neuen Cheftrainer. Wie sich bereits angedeutet hat, handelt sich dabei um den bisherigen FAC-Coach Miron Muslic, der somit wieder ins Innviertel zurückkehrt. Der 38-jährige arbeitete seit August in Wien-Floridsdorf, war davor jahrelang im Nachwuchs der Rieder als Trainer aktiv und saß im November 2018 schon für ein Spiel interimistisch als Coach bei den Profis auf der Bank. Er tritt seinen Dienst mit 1. Jänner 2021 an.

"Miron Muslic kennt die SV Guntamatic Ried sehr gut. Er hat in Ried nicht nur als Co-Trainer der Profis gearbeitet, sondern auch als Trainer der Jungen Wikinger und der Akademie. In Abstimmung mit dem Vorstand haben wir uns dafür entschieden, einen neuen, mutigen Weg gemeinsam mit Miron Muslic zu gehen. Miron Muslic ist ein junger und aufstrebender Trainer und erfüllt damit genau unser Anforderungsprofil", so Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger über seinen neuen Coach.

Muslic freut sich über "Chance, in der Bundesliga tätig zu sein"

Miron Muslic betreute seit August den Zweitligisten Floridsdorfer AC und holte mit den Wienern in 13 Runden satte 17 Punkte, liegt mit ihnen auf dem guten neunten Tabellenplatz. Davor betreute er in Ried schon mehrere Nachwuchsmannschaften, aktuell nimmt er am UEFA-Pro-Lizenz-Kurs teil.

Auch der Neo-Coach freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass mir die SV Guntamatic Ried die Chance gibt, als Trainer in der Bundesliga tätig zu sein. Das wird eine spannende und herausfordernde Aufgabe, der ich mich gerne und mit aller Kraft stellen werde. Ich bin überzeugt, dass wir im Frühjahr allen unseren Fans einen attraktiven Fußball bieten können. Ich möchte mich auch beim FAC bedanken, dass der Verein mir den Wechsel ermöglicht hat."

Zugleich wurde Wolfgang Fiala als neuer Sportkoordinator der SV Ried offiziell bestätigt, zudem bleibt auch der bisherige Interimscoach Gerhard Schweitzer den Riedern erhalten, so Rainer Wöllinger: "Mit Wolfgang Fiala als Sportkoordinator wollen wir die Fußballkompetenz im Verein bündeln. Neben der wichtigen Aufgabe, als Bindeglied zwischen den Profis, den Jungen Wikingern und den Nachwuchsabteilungen der SV Guntamatic Ried zu fungieren, wird er auch, gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer, bei der Kaderplanung eine verantwortungsvolle Rolle übernehmen. Gerhard Schweitzer wird ebenfalls weiter für die SV Ried tätig sein und seine Expertise beim Nachwuchs einbringen."

red