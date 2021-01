Leipzig-Coach Nagelsmann schwärmt von Håland

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Erling Håland bejubelte gegen Leipzig seinen nächsten Doppelpack

Beim 3:1-Sieg gegen RB Leipzig feierte Borussia Dortmund einen wichtigen "6-Punkte-Erfolg" und nähert sich wieder der Tabellenspitze. Ex-Red Bull Salzburger-Stürmer Erling Håland war dabei mit zwei Toren und einem Assist der Mann des Spiels.

Leipzig verpasst es durch die Niederlage gegen Borussia Dortmund die Tabellenführung der Bundesliga von Bayern München zu übernehmen und bleibt somit auf dem zweiten Tabellenplatz. Mann des Spiels für den BVB war wieder einmal Wunderknabe Erling Håland, der mit zwei Toren und einem Assist die Leipziger fast im Alleingang auseinandernahm und nun bei einer unfassbaren Quote von 25 Toren in 25 Bundesligaeinsätzen steht.

"Der hat noch Entwicklungspotenziale"

Respekt bekommt er dafür auch von Leipzig-Coach Julian Nagelsmann, der beim ehemaligen Red Bull Salzburg-Stürmer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel richtig ins Schwärmen kommt: "Das ist eine unfassbare Quote, und es war nicht das erste Tor, das er gegen uns geschossen hat. Der hat richtig Qualität, ist dazu noch sehr, sehr jung. Sprich: Der hat - ich kann ihn schlechter bewerten als der Edin - wahrscheinlich noch Entwicklungspotenziale und wird noch besser werden. Da wird die Liga sicherlich noch Freude dran haben, die Gegner jetzt nicht immer."

Insgesamt stehen bei Erling Håland in 34 Pflichtspieleinsätzen für Dortmund sagenhafte 35 Tore zu Buche, dazu kommen noch sechs Assists. Allein in der Champions League hat er für Red Bull Salzburg und Dortmund in zwölf Einsätzen ganze 16-mal anschreiben können.

Dementsprechend weint man in Leipzig dem norwegischen Megatalent auch eine Träne hinterher, dass man ihn damals nicht vom österreichischen Red Bull-Ableger nach Sachsen lotsen konnte: "Natürlich ist er ein außergewöhnlich guter Stürmer, deswegen wollten wir ihn auch. Dortmund hat ihn bekommen."

