Fehler-Eingeständnis: Rose mit Lob für Schiri

Felix Brych gestand seinen Fehler ein

Trainer Marco Rose von Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat versöhnlich auf das Fehlereingeständnis von Schiedsrichter Felix Brych bei der Nutzung des Videobeweises im Punktspiel der Rheinländer bei Aufsteiger VfB Stuttgart (2:2) reagiert. "Es zeigt menschliche Größe, wenn er sich vor die Kameras stellt und seinen Fehler zugibt - deshalb ist alles okay", sagte der Coach der Bild-Zeitung: "Auch Schiedsrichter können mal daneben liegen."

Gladbach hatte am vergangenen Samstag in Stuttgart in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Foulelfmeter den Ausgleich zum Endstand kassiert (90.+6). Nachdem Brych unmittelbar im Anschluss an die strittige Szene zunächst weiterspielen gelassen hatte, revidierte der Referee seine Entscheidung im Anschluss an einen Hinweis von Video-Assistentin Bibiana Steinhaus.

Rose: Den ärgerlichen Elfmeter in Stuttgart haben wir relativ schnell abgehakt. Wir haben daraus kein großes Ding gemacht. Dass Schiedsrichter Dr. Felix Brych den Fehler nach dem Spiel zugegeben hat, zeigt ernorme Größe. Auch Schiedsrichter können mal Fehler machen. #BMGSVW — Borussia (@borussia) 18. Januar 2021

Schon kurz nach dem Abpfiff räumte Brych vor TV-Kameras ein, bei der Begutachtung der Bilder entscheidende und gegen einen Strafstoß sprechende Details übersehen zu haben.

