"Bayern bricht den tapferen Widerstand"

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Der FC Bayern setzte sich klar gegen den FC Schalke 04 durch

Am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga setzte sich der FC Bayern souverän mit 4:0 beim FC Schalke 04 durch. Die Münchner bauten ihre Tabellenführung damit aus, die Königsblauen stecken dagegen weiter im Tabellenkeller fest. Die Pressestimmen zum Spiel:

WAZ: "FC Bayern zwei Nummern zu groß für Schalke 04. So heftig Schalke sich auch wehrte und bei der 0:4-Niederlage gegen Bayern München noch keine Anzeichen von Aufgabe im Kampf um den Klassenerhalt erkennen ließ, so sehr zeichnet sich auch ab: Schalke ist der Zweiten Liga wieder ein Spiel näher gerückt."

tz: "FC Bayern fegt über Schalke hinweg. Thomas Müller, der nunmehr bei neun Saisontoren steht, machte mit seiner Leistung in Gelsenkirchen indes weiter Druck auf Joachim Löw - beim Bundestrainer ist der Weltmeister schließlich außen vor. Obwohl er für den FC Bayern ungestoppt abliefert. Schalke taumelt dagegen weiter dem Abstieg entgegen."

kicker: "Es müllert auf Schalke: Bayern ziehen davon. Trotz einer ordentlichen Leistung war für Schlusslicht Schalke gegen den FC Bayern nichts zu machen. Die Knappen hielten in einem unterhaltsamen Spiel lange gut mit, gingen am Ende dann aber doch mit 0:4 baden. Bayern gewann damit auch das zehnte Pflichtspiel gegen S04 in Folge (Tordifferenz 31:2) und baute zugleich seinen Vorsprung in der Tabelle auf nunmehr satte sieben Punkte aus."

Bild: "Wie grundkaputt Schalke 04 ist, zeigt dieser tragische Fakt. Selbst bei einem 9:0-Sieg gegen Rekordmeister Bayern wäre der marode Pott-Klub Bundesliga-Letzter geblieben! Nach der erwartbaren 0:4-Pleite hängt Königsblau indes weiter 10 Punkte hinter Rettungsrang 15 über dem Abgrund. Der Abstieg ist 16 Spieltage vor Saisonende quasi beurkundet."

ntv: "FC Bayern bestraft die Bundesliga gnadenlos. Die Konkurrenz patzt, der FC Bayern nicht: Beim FC Schalke 04 erledigt das Team von Hansi Flick seine Arbeit sehr souverän, bekommt vom mutig aufspielenden Tabellenletzten aber vor allem anfänglich reichlich Gegenwehr. Matchwinner für die Münchner: Thomas Müller und Joshua Kimmich."

FAZ: "Der FC Bayern stürzt Schalke noch tiefer in die Krise. Ein neuerliches Desaster erlebten die Schalker am Sonntagnachmittag nicht, nachdem sie das Hinspiel beim FC Bayern zum Saisonauftakt mit 0:8 verloren hatten. Der Tabellenletzte spielte sogar recht gut, hatte erstaunlich viele Torchancen, aber ein Wunder blieb auch aus."

Spiegel: "Ein 0:4 der besseren Sorte. Schalke kämpfte, spielte phasenweise mutig nach vorne – und ging doch gegen die Bayern unter. Die Aufgabe im Abstiegskampf wird größer und größer, Hoffnung macht aber das bevorstehende Comeback von Klaas-Jan Huntelaar."

Süddeutsche: "Bayern bricht den tapferen Widerstand. Der FC Schalke 04 liefert den Münchnern eine erstaunlich muntere Partie, lange bleibt die Entscheidung offen. Erst Thomas Müller und David Alaba rücken die Verhältnisse zurecht."