Werder-Youngster bestätigt Interesse des FC Bayern

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Wäre einst beinahe beim FC Bayern gelandet: Romano Schmid (2.v.l.)

In den vergangenen Wochen hat sich Werder Bremen im Abstiegskampf ein kleines Polster erarbeitet. Ein Gesicht des zarten Aufschwungs an der Weser ist Romano Schmid, der sich zuletzt in der ersten Elf festgespielt hat. Immer häufiger deutet der Österreicher an, warum einst auch der FC Bayern an ihm dran war.

Im Interview mit dem "kicker" bestätigte der 21-Jährige, einst beinahe in München gelandet zu sein. "Ich war sogar für ein Gespräch an der Säbener Straße", erklärte Schmid.

Der Offensivmann hatte jedoch "das Gefühl, dass es zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige für mich gewesen wäre" und sagte dem Rekordmeister schlussendlich ab.

Stattdessen landete der bei Sturm Graz ausgebildete Kreativspieler über Stationen bei RB Salzburg und dem Wolfsberger AC in Bremen. Beim Nordklub findet sich Schmid immer besser zurecht, wird von Trainer Florian Kohfeldt gar liebevoll "Zauberer" genannt.

Seine ersten beiden Bundesliga-Assists hat der Youngster bereits auf dem Konto, ein Tor fehlt ihm allerdings noch. Sollte Schmid so weitermachen wie zuletzt, dürfte es freilich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er selbst jubeln darf.

Schmid himmelte Götze zu frühen BVB-Zeiten an

Als Vorbild sieht der österreichische U21-Nationalspieler einen früheren BVB-Star. "Als Mario Götze zwischen 2010 und 2013 bei Borussia Dortmund war, habe ich jedes Spiel von ihm geguckt", gestand Schmid.

Der Weltmeister von 2014, der mittlerweile in den Niederlanden bei der PSV Eindhoven kickt, habe "eine super Technik" und sei "nach wie vor einer der besten Spieler in Deutschland".

Schmid hat bei Werder bis 2023 unterschrieben, Gedanken an einen Wechsel hegt er momentan offenbar nicht. "Derzeit läuft es für mich ganz gut und ich konnte zeigen, dass ich auf dem Niveau mithalten kann. Aber die große Herausforderung ist es, dauerhaft auf diesem Niveau Leistung zu bringen", gab sich der Dribbelkünstler demütig.