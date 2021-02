WAC-Europa League-Heimspiel in Russland?

GEPA pictures/ Wolfgang Jannach via www.imago-imag

Ferdinand Feldhofer und sein Team könnten womöglich in Russland spielen müssen

Die Corona-Pandemie sorgt auch im Fußball weiter für teils kuriose Situationen. So droht dem WAC aufgrund der Landeverbote für Engländer gegen Tottenham Hotspur die absurde Situation, ihr Heimspiel womöglich sogar in Russland austragen zu müssen.

Droht dem WAC ein Heimspiel in Russland? Wie kurios das auch klingen mag, könnte das den Kärntnern bei der Europa League-Partie gegen Tottenham Hotspur tatsächlich passieren. Wegen der Landverbote für Engländer aufgrund der Corona-Epidemie, könnte es tatsächlich dazu kommen, dass die Truppe von Ferdinand Feldhofer sich einen neutralen Austragungsort für die Begegnung suchen muss, Russland würde da in Frage kommen, da beide Teams dort einreisen dürften.

Russland als neutraler Austragungsort?

Aktuell gibt es in Österreich noch bis mindestens 7. Februar ein Landeverbot für Flugzeuge aus England und wegen der momentan grassierenden Corona-Mutation aus Großbritannien ist eine Verlängerung aber durchaus denkbar, weswegen der WAC nun schon nach Alternativen sucht, wie Manager Markus Perchthaler gegenüber der "Kleinen Zeitung" sagt: "Wir haben um eine Sondergenehmigung im Bereich Profisport und Berufsausübung angesucht."

Sollten die Wolfsberger diese nicht bekommen, muss man sich nach einem neutralen Austragungsort umsehen, in den beide Klubs einreisen dürfen. Hier würde Russland als Alternativszenario in Frage kommen, denn würde der WAC keine Ausweichmöglichkeit präsentieren, droht eine 3:0-Spielwertung für das Team von José Mourinho. "Das ist aus unserer Sicht eine wirklich brutale Regelung der UEFA. Man sieht, dass sie die Bewerbe unbedingt durchpeitschen wollen", so Perchthaler weiter. Auch die Kosten für eine neutrale Austragung müssten die Kärntner übernehmen.

Ebenfalls im Gespräch wäre eine Alternativroute der Engländer mit Landung in Ljubljana, da müsste man aber wieder eine Lösung für die derzeit in Kärnten vorgeschriebene Quarantäne nach der Einreise finden. Bis Ende der Woche soll es Klarheit über eine Entscheidung bezüglich der Sonderregelung geben, bis dahin heißt es beim WAC abwarten. Auch für das Rückspiel müsste man sich noch etwas überlegen, da Reisende aus Österreich bei einer Rückkehr aus England auch derzeit für zehn Tage in Heimquarantäne müssten.

