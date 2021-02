Anfrage bestätigt: Gladbach vs. ManCity in Dänemark?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Gladbach trifft im Achtelfinale der Champions League auf Manchester City

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und dem damit verbundenen Einreiseverbot für Personen aus Großbritannien nach Deutschland kann RB Leipzig das Heimspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool nicht im eigenen Stadion austragen. Auch Borussia Mönchengladbach trifft für das Duell mit Manchester City bereits Vorkehrungen.

Eigentlich soll Gladbach das Team von Pep Guardiola am 24. Februar im heimischen Borussia-Park empfangen. Das aktuelle Einreiseverbot wegen der britischen Virus-Mutationen gilt bislang zwar nur bis zum 17. Februar. Eine Verlängerung der Verordnung ist aber wahrscheinlich.

Der Borussia droht also das gleiche Problem wie den Leipzigern, die planmäßig allerdings schon am 17. Februar auf Liverpool treffen.

Gladbachs Lösung: Wie die dänische Zeitung "BT" berichtet, hat der Bundesligist beim FC Midtjylland aus Dänemark angefragt, ob die Begegnung in der dortigen MCH Arena stattfinden kann. Beschränkungen für Einreisende aus Großbritannien gibt es in dem deutschen Nachbarland aktuell nicht.

Gladbach im Austausch mit DFL und UEFA

Der Anfrage vom Niederrhein stehen sowohl der Klub als auch der Stadionbetreiber und die Gemeinde Herning positiv gegenüber, sofern die Anti-Corona-Regularien eingehalten werden.

Laut Sören Juul Baunsgaard, Verantwortlicher für Kultur und Freizeit in Herning, liegt die finale Entscheidung bei der dänischen Regierung. "Ich kann bestätigen, dass wir eine Anfrage erhalten haben und dass wir zum Dialog bereit sind, sollte es relevant werden", sagte Baunsgaard.

Gegenüber der "Rheinischen Post" wollte Borussia Mönchengladbach die Meldung nicht bestätigen. Der Klub teilte der Zeitung jedoch mit, dass man sich mit DFL und UEFA austausche, sollte die Austragung des Heimspiels gegen ManCity in Gladbach auf der Kippe stehen. Das Rückspiel gegen Englands Vizemeister soll am 13. März in Manchester steigen.