Nagelsmann: "Jung, frisch und trotzdem seriös"

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann und RB Leipzig wollen den FC Liverpool ärgern

Julian Nagelsmann ist gerade einmal 33 Jahre alt und bewegt sich bereits auf dem höchsten Level, das Fußball-Trainer erreichen können. Wo soll es noch hingehen?

Das Feuer in Julian Nagelsmann brennt auch dann, wenn niemand hinschaut. "Wenn er mit uns spielt, ist er so ehrgeizig, als ob es das Champions-League-Halbfinale wäre", berichtet sein Stürmer Yussuf Poulsen im "SID"-Interview über den Trainer von RB Leipzig. Wahrscheinlich muss man so sein, im Trainingskick wie Punktspiel gleichermaßen süchtig nach dem Wettstreit, um mit 33 Jahren als einer der angesagtesten Coaches Europas zu gelten.

"Er ist jetzt schon ein herausragender Trainer, und er wird in Zukunft, wenn wir anderen, die alle deutlich älter sind, uns auf andere Dinge konzentrieren, das Ding noch richtig mitbestimmen", schwärmte Jürgen Klopp über den Trainer der Sachsen. Für den Teammanager des FC Liverpool besitzt Nagelsmann "die notwendige Außendarstellung", er wirke "jung, frisch und trotzdem seriös", so Klopp.

Nagelsmann bezeichnet sich selbst als "talentierten Trainer, der gern zu den Besten vorstoßen möchte". Was ihm für die Liga mit Klopp und Pep Guardiola noch fehlt? Klar: Titel. "Wenn du im obersten Regal ankommen möchtest, musst du etwas gewinnen", sagte der RB-Trainer einmal der "Sport Bild": "Außer der U19-Meisterschaft habe ich noch keine Titel."

Großen Respekt hat sich Nagelsmann in der Szene trotzdem erarbeitet. Seit Sommer 2019 betreut er die Leipziger und führte sie in seiner Debütsaison gleich auf Tabellenplatz drei und ins Halbfinale der Königsklasse. Dass er davor die TSG Hoffenheim wundersam zur Champions-League-Qualifikation gehievt hatte, wird oft etwas vergessen. Die Art und Weise seines Coachings hinterlässt Eindruck.

"Er hat die Mannschaft sehr weiterentwickelt", so Poulsen: "Man hat über die letzten eineinhalb Jahre hinweg gemerkt, dass wir fast Spiel für Spiel mehr von seinen Ideen reinbringen." RB ist im Jahr 2021 variabler als zuvor, Nagelsmann hat den Spielern mehrere Grundordnungen eingebläut.

Nach dem Transfer von Goalgetter Timo Werner zum FC Chelsea stellte der Trainer die Mannschaft gezwungenermaßen offensiv vielseitiger auf. Ob mit den "echten" Stürmern Yussuf Poulsen und Alexander Sörloth oder dem falschen Neuner Emil Forsberg - RB ist unter Nagelsmann schwer auszurechnen.

Real und Chelsea sollen bei Nagelsmann angeklopft haben

Was Nagelsmann in Leipzig tut, bleibt derweil natürlich auch Spitzenklubs im Ausland nicht verborgen. Real Madrid hatte bekanntlich angefragt, bevor er sich für den Wechsel von Hoffenheim nach Leipzig entschied. Nach dem Aus von Frank Lampard als Chelsea-Coach sollen diesen Winter auch die Blues angeklopft haben. Nagelsmann widerstand der Verlockung aber bislang. Denn er plant die eigene Karriere so akribisch wie seine Spielsysteme.

Für Real fühlte er sich damals noch nicht bereit, er wollte zunächst bei einem Verein wie Leipzig auf hohem Niveau wachsen. Als Trainer und als Mensch. Dafür liest er viel - über Menschenführung zum Beispiel. Ein Bereich, im dem er sich auch viel von Klopp abschaut.