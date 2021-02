Unai Emery beeindruckt von Salzburgs Dynamik

APA (AFP)

Villarreal-Coach Emery hat die Europa League bereits dreimal gewonnen

Dreimal hat er die Europa League mit dem FC Sevilla bereits gewonnen. Villarreals Trainer Unai Emery weiß, wovon er spricht. Trotz Problemen in der heimischen Liga misst der Ex-Coach von Paris Saint-Germain und Arsenal dem Bewerb eine große Bedeutung bei. Vor dem Sechzehntelfinal-Hinspiel am Donnerstag bei Red Bull Salzburg warnte der 49-Jährige vor Österreichs Serienmeister.

"Das ist eine Mannschaft auf hohem Niveau mit viel wichtiger Erfahrung in Europa", sagte Emery über die Salzburger. "Sie haben viele dynamische und schnelle Spieler." Mit Andre Ramalho und Maximilian Wöber fehlen Salzburg zwar zwei Stammkräfte in der Innenverteidigung. "Sie werden diese Ausfälle aber kompensieren können", meinte Emery. "Sie haben junge Spieler, die enormes Potenzial haben. Ihre Idee und ihr Stil werden sich nicht verändern."

Besonders das Umschaltspiel der Bullen hat es Emery angetan. "Da müssen wir aufpassen." Der Baske dürfte in Salzburg seine bestmögliche Mannschaft aufs Feld schicken, auf Rotation verzichten. "Wir können nicht an irgendetwas anderes als die Europa League denken. Das ist ein sehr wichtiger Bewerb für den Verein", begründete Emery, der mit Sevilla 2014, 2015 und 2016 den Titel geholt hatte.

Pau Torres am wertvollsten

Die Qualitäten seiner aktuellen Mannschaft liegen zweifelsohne in der Offensive. Gerard Moreno hält bei 13 Ligatoren, Paco Alcacer bei vier Treffern in zwei EL-Auftritten. Wertvollster Spieler ist allerdings der auch im spanischen Nationalteam gesetzte Innenverteidiger Pau Torres, dessen Marktwert transfermarkt.at mit 50 Millionen Euro angibt. Am 24-Jährigen soll wie an ÖFB-Star David Alaba unter anderem Real Madrid Interesse zeigen.

"Wir kennen ihr Potenzial", sagte Torres über die Salzburger. "Sie sind stark in der Offensive, mit schnellen Leuten, stark im Umschaltspiel." Die Europa-League-Gruppenphase überstand sein Team ungeschlagen. In der Liga lief es für das "Gelbe U-Boot" mit zuletzt fünf sieglosen Partien allerdings nicht nach Wunsch. Torres: "Wir haben nicht die Form, die wir am Anfang der Saison hatten. Ich hoffe, dass dieses Spiel ein Wendepunkt für uns ist."

Die Spanier reisten mit einem 23-Mann-Kader an. Neben Kapitän Mario Gaspar fehlt mit Francis Coquelin auch ein wichtiger Akteur im zentralen Mittelfeld. "Wir sind in einem guten Zustand, um morgen ein gutes Spiel zu machen", versicherte Emery am Mittwoch. Villarreal ist in der Europa League gegen nicht-spanische Gegner 16 Partien unbesiegt. Auswärts kassierte der Halbfinalist von 2011 und 2016 in den vergangenen acht EL-Partien keine Niederlage.

