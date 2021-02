ÖFB-Damen sind drittbeste Gruppenzweite

APA

Die ÖFB-Frauen qualifizieren sich als drittbester Gruppenzweiter für die EM

Österreichs Frauen-Nationalteam hat sein EM-Ticket als drittbester Gruppenzweiter der Qualifikation erhalten. Drei Startplätze lagen für Gruppenzweite bereit. Italien setzte sich am Mittwoch zum Abschluss mit einem 12:0 in Florenz gegen Israel an die Spitze des Rankings. Dahinter landeten Island und Österreich.

>> Endtabelle der EM-Qualifikationsgruppe G

Die als Vierte geführten Schweizerinnen hatten am Ende eine um fünf Treffer schlechtere Tordifferenz als das ÖFB-Team und müssen ins Play-off, das im April ausgetragen wird. Dass die Österreicherinnen nicht mehr aus den Top drei der Gruppenzweiten zu verdrängen sind, war bereits am Dienstag festgestanden, nachdem Portugal gegen Schottland lediglich mit 2:0 gewonnen hatte.

Die 13 bereits für die Frauen-Fußball-EM 2022 in England qualifizierten Teams: England (Gastgeber), Niederlande, Dänemark, Norwegen, Spanien, Finnland, Schweden, Frankreich, Belgien, Deutschland (alle Gruppensieger), Italien, Island, Österreich (drei beste Gruppenzweite)

Die sechs Play-off-Teilnehmer, die im April in Hin- und Rückspiel noch um drei weitere Startplätze spielen (Auslosung am 5. März): Schweiz, Russland, Nordirland, Tschechien, Portugal, Ukraine

apa