Schalke-Legende Fischer total bedient: "Eine Katastrophe"

Klaus Fischer macht sich Sorgen über den FC Schalke 04

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat erneut seinen Trainer freigestellt. Neben Christian Gross müssen aber auch Sportvorstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Riether und Athletiktrainer Werner Leuthard ihre Plätze räumen. S04-Legende Klaus Fischer macht sich angesichts der chaotischen Situation große Sorgen.

"Als Schalker ärgert man sich. Was da abläuft, ist eine Katastrophe", sagte Fischer gegenüber "RevierSport". "Ich bin mit dem Herzen dabei, aber man muss den Tatsachen ins Auge schauen."

Damit spielte der 71-Jährige vor allem auf den drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga an. Nach der 1:5-Niederlage beim VfB Stuttgart am Samstag glauben nur noch die Wenigsten an die Rettung. In 23 Spielen gelang, unter vier verschiedenen Trainern, lediglich ein Sieg in der Bundesliga.

Zu eklatant seien die Fehler im Spiel gegen Stuttgart gewesen, als sich die Schalker Mannschaft im ersten Durchgang zwei beinahe identische Standard-Gegentore einfing.

Klaus Fischer zur Trainer-Nachfolge: "Die Frage ist, wer es machen soll"

Fischer kritisierte, dass die "Zuordnung" in solchen Situationen nicht stimmt. "Wenn die eingehalten wird, kann so etwas nicht passieren. Es kann nicht sein, dass der Stuttgarter zweimal nur noch den Fuß hinhalten muss."

Der 268-fache Bundesliga-Torschütze zeichnete ein düsteres Bild für den FC Schalke: "Von einer möglichen Wende haben wir schon ein paarmal gesprochen."

Die Suche nach einem Nachfolger für Trainer Christian Gross werde sich, so der Vize-Weltmeister von 1982, schwierig gestalten: "Die Frage ist, wer es machen soll. Man kann in der aktuellen Situation eigentlich keinen jungen Trainer holen. Es braucht einen erfahrenen Mann. Aber wer tut sich das an?"

Vorerst sollte Schalke für die zweite Liga planen, so Fischer. Ein Selbstläufer sei eine Saison im Unterhaus allerdings nicht: "Wie man beim Hamburger SV sieht ist ja nicht einmal sicher, ob man direkt wieder aufsteigen würde. Dazu muss man schauen, mit welcher Mannschaft man spielen würde."