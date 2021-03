SKN-Frauen als Außenseiter im CL-Achtelfinale

GEPA pictures/ Walter Luger

Das SKN St. Pölten-Frauenteam will auch gegen die Schwedinnen etwas zu jubeln haben

Als Außenseiter geht das Frauenteam des SKN St. Pölten in das Achtelfinale der Women's Champions League. Österreichs Meister steht erstmals unter den 16 besten Frauen-Clubs in Europa und gastiert am Mittwoch beim FC Rosengård in Malmö. Das Rückspiel gegen den schwedischen Rekordmeister steigt am Mittwoch nächster Woche in St. Pölten.

>> Liveticker: FC Rosengård gegen SKN St. Pölten

Die Niederösterreicherinnen haben sich im Dezember mit zwei Zu-null-Siegen gegen Zürich für das Achtelfinale qualifiziert. Nun wartet aber ein anderes Kaliber. Rosengård liegt auf Platz neun der UEFA-Clubrangliste, St. Pölten auf Platz 22. "Möchte man es auf die Männer-Rangliste umlegen, trifft hier Red Bull Salzburg (22.) auf den FC Liverpool (9.)", zog St. Pölten einen Vergleich.

Unser Frauenteam kennt ihre Gegnerinnen im 1/8-Finale der @UWCL 🏆



Die Wölfinnen treffen auf den FC Rosengard und damit auf den schwedischen Vizemeister! Los geht´s am 3. März mit dem Auswärtsspiel in Malmö, am 10. März steigt das Heimspiel in der NV Arena! 💪 #meinSKN #weareone pic.twitter.com/JCJOB5TqJ2 — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 16. Februar 2021

"Sie bestehen fast ausschließlich aus Nationalteamspielerinnen von europäischen Top-Teams, wie Schweden oder Dänemark", erklärte Trainerin Maria Wolf. Was auf ihr Team zukommt, war auch im Länderspiel auf Malta zu erahnen. Fünf Rosengård-Spielerinnen waren im Kader der Schwedinnen, die gegen das ÖFB-Team einen 6:1-Sieg feierten.

apa