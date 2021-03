BVB gegen Sevilla wohl ohne Guerreiro - Haaland wieder fit

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Raphael Guerreiro hat das Abschlusstraining des BVB verpasst

Außenverteidiger Raphael Guerreiro hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla verpasst. Damit dürfte der Portugiese für das BVB-Spiel am Dienstag ausfallen.

Guerreiro hatte schon beim 2:4 gegen den FC Bayern München am Samstagabend gefehlt. Darüber hinaus stehen dem Bundesligisten am Dienstag auch Jadon Sancho und Giovanni Reyna nicht zur Verfügung.

Auch Thorgan Hazard, der zuletzt in die Dortmunder Startformation zurückgekehrt war, konnte am Montag nicht in vollem Umfang trainieren. Er absolvierte auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel lediglich eine läuferische Einheit. Am Mannschaftstraining mit Ball nahm er am Montagvormittag nicht teil.

Dagegen kann Trainer Edin Terzic mit Erling Haaland planen. Die Fersenprobleme des Torjägers, die in München zu seiner Auswechslung geführt hatten, scheinen überwunden.

Nach dem 3:2-Erfolg vor drei Wochen im Hinspiel bietet sich der Borussia die große Chance auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der europäischen Königsklasse seit 2017.