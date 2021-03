SKN Frauen in CL-Statistiken vorne dabei

Peter Sonander/SPP via www.imago-images.de

Mateja Zver macht's den Gegnern schwer

Doppelpack-Torschützin Mateja Zver hat die SKN St. Pölten Frauen beim Achtelfinal-Hinspiel in Malmö gegen den schwedischen Rekordmeister FC Rosengård (2:2) gleich mehrfach ganz vor in die Statistiken der UEFA Women's Champions League geschossen.

Österreichs Meister liegt im Hauptbewerb mit 22 "Schüssen auf das Tor" hinter Rosengård (alleine 17 Treffer im Sechzehntelfinale gegen WFC Lanchkhuti), dem FC Barcelona und Paris Saint Germain auf Platz vier.

Zver selbst hat schon acht Mal auf das Tor abgezogen (Platz fünf) und drei Mal getroffen (Platz vier). Mehr Tore haben bislang nur Jelena Čanković, Sanne Troelsgaard-Nielsen (beide Rosengård) und Jenni Hermoso (FC Barcelona) erzielt - nämlich allesamt vier.

Mit ihren Erfolgen in der Quali, dem Weiterkommen in der 1. Hauptrunde und dem Remis gegen Rosengård sammelten die "Wölfinnen" diese Saison schon 9.000 Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung und liegen damit heuer auf Platz sieben! Insgesamt sind sie in dieser Wertung auf Rang 25 in Europa vorgedrungen.

Mit einem Sieg im Rückspiel am Mittwoch (ab 20:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) könnten Jasmin Eder und Co. weitere 2.000 Punkte sammeln. Es wäre der zweite Viertelfinal-Einzug eines österreichischen Frauen-Teams nach dem SV Neulengbach 2014.

>> Kresche: "Möchte schon nochmal weiterkommen"

Elf Österreicherinnen

Insgesamt kamen in den Hinspielen des CL-Achtelfinales elf Österreicherinnen zum Einsatz: Isabella Kresche, Adina Hamidović, Anna Bereuter, Kapitänin Jasmin Eder, Stefanie Enzinger, Nicole Sauer, Jennifer Klein, Lisa Makas und Melanie Brunnthaler beim SKN, Carinna Weninger und Sarah Zadrazil bei den Bayern.

red