Medien: Kovac sagt Hertha BSC ab

Niko Kovac wird wohl nicht zu Hertha BSC wechseln

Bei Hertha BSC sitzt Trainer Pál Dárdai trotz seines bis 2022 laufenden Vertrages nicht fest im Sattel. Ein möglicher Wunsch-Nachfolger steht aber wohl nicht zur Verfügung: Ex-FC-Bayern-Trainer Niko Kovac.

Das berichtete die "Sport Bild". Demnach besitzt der Kroate, der noch bis 2023 an die AS Monaco gebunden ist, keine Ausstiegsklausel. Ohnehin sei Kovac nicht wirklich an einem Job bei der Hertha interessiert.

Schließlich winkt ihm mit Monaco das internationale Geschäft. Die Monegassen liegen derzeit auf Platz vier der Ligue-1-Tabelle. Für die Berliner ist der Europapokal dagegen in unerreichbare Ferne gerückt.

Bei Hertha BSC übernimmt aller Voraussicht nach Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt im kommenden Sommer die sportlichen Geschicke. Dabei könnte er gleich mit einer wegweisenden Entscheidung loslegen. "Sport Bild" zufolge gehe die Tendenz unter dem Manager Richtung Trainerwechsel.

Pál Dárdai, der den Hauptstadtklub erst im Januar übernommen hatte und einen Vertrag bis 2022 besitzt, hätte wohl keine Zukunft unter Bobic.

Zumal in seinem Arbeitspapier eine Klausel verankert ist, nach der eine Trennung möglich ist, sollte der Coach keinen Punkteschnitt von 1,5 pro Spiel erreichen. Aktuell liegt dieser nur bei 0,57.

Kovac wurde schon mal bei Hertha BSC gehandelt

Bobic-Kumpel Kovac wurde schon im letzten Jahr nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann mit einem Wechsel nach Berlin in Verbindung gebracht. Nach seinem Rausschmiss beim FC Bayern war Kovac, der als Spieler für den Hauptstadtklub auflief, damals noch ohne Arbeitgeber.

Seit dem Sommer leitet er die Geschicke bei der AS Monaco, Hertha installierte stattdessen Bruno Labbadia als neuen Cheftrainer. Der 55-jährige Übungsleiter musste seinen Hut allerdings nach rund neun Monaten schon wieder nehmen.