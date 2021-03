Hargreaves: Nur FC Bayern kann ManCity stoppen

TEAM2

Owen Hargreaves war als Aktiver für den FC Bayern und Manchester City unterwegs

Während der FC Bayern in der Bundesliga stellenweise schwächelt, pflügt Manchester City durch die Premier League. Die Skyblues sind für Owen Hargreaves der Favorit auf den Gewinn der Champions League. Nur die Bayern könnten dem englischen Branchenprimus gefährlich werden, analysiert der frühere Mittelfeldspieler.

Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan besiegelten mit ihren Toren am Dienstagabend das Weiterkommen von Manchester City in der Champions League. Das 2:0 im Rückspiel war nach dem 2:0 im Hinspiel gegen Borussia Mönchengladbach ausreichend, um das Ticket für das Viertelfinale zu buchen.

Für Owen Hargreaves ist es denkbar, dass ManCity in dieser Saison das Quadrupel holt, wie der frühere englische Nationalspieler in seiner Funktion als Experte bei "BT Sport" zu Protokoll gab. Hargreaves wies im Zuge seiner Analyse auf die momentan bestechende Form der Skyblues hin.

Das Team um Cheftrainer Pep Guardiola gewann 24 der letzten 25 Pflichtspiele und hat auf den Premier-League-Zweiten Manchester United einen Vorsprung von satten 14 Punkten. "Sie kassieren nicht wirklich viele Gegentore", lobte Hargreaves. In der Champions League fing sich ManCity erst ein Gegentor, siebenmal spielte Guardiolas Team zu Null.

Der gebürtige Kanadier und 42-fache Nationalspieler Englands führte aus, dass die Unterschiede auf höchstem Niveau nur noch sehr gering seien. Sollten die Details nicht sitzen, sei man schnell raus. "Ich glaube, Pep weiß jetzt, dass er mit seiner Spielweise vielleicht einige dieser kleinen Details kontrollieren kann", so Hargreaves.

FC Bayern wird Manchester City am gefährlichsten

Doch wer soll Manchester City überhaupt aufhalten? Dem früheren Mittelfeld-Star kommt da momentan nur ein Team in den Sinn. "Die einzige Mannschaft, die ich sehe, die sie aufhalten können, ist der FC Bayern", sagte Hargreaves, der zwischen 1999 und 2007 über 200 Pflichtspiele für den amtierenden Champions-League-Sieger absolvierte.

In der Brust des 40-Jährigen schlagen zwei Herzen. Bevor Hargreaves seine aktive Laufbahn für beendet erklärte, spielte er in der Saison 2011/12 für die Skyblues, die, so berichtete er, "wenn sie einen schlechten Tag haben, auch geschlagen werden können". So geschehen vor rund zwei Wochen, als ManCity ausgerechnet im Stadtderby United mit 0:2 unterlegen war.