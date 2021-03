Stimmen: Kimmich sieht "keine Glanzleistung"

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Joshua Kimmich (l.) im verbalen Duell mit Lazio-Spieler Correa

Titelverteidiger FC Bayern hat sich im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom keine Blöße gegeben und mit dem 2:1-Sieg wie erwartet den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Cheftrainer Hansi Flick und Mittelfeld-Motor Joshua Kimich waren dennoch nicht völlig zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Es war wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Lazio hat gut verteidigt und die Räume zugemacht. Ein Wehrmutstropfen ist das Gegentor. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist schon so, wie ich mir das vorstelle. Nun hoffen wir, dass wir einen guten Gegner bekommen und zwei Top-Spiele abliefern. Wir blicken der Auslosung entspannt entgegen und freuen uns, dass wir im Viertelfinale sind. Das sind die besten Acht in Europa, die gegeneinander spielen werden. Wir sind froh, dass wir dabei sind und unsere Leistung in Rom heute mit einem Sieg gekrönt haben und verdient ins Viertelfinale eingezogen sind."

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Es war wichtig, dass wir das Spiel heute gewinnen. Wir haben das souverän gespielt, gerade in der ersten Halbzeit haben wir nicht viel zugelassen. Unterm Strich war es ok. Es war keine Glanzleistung, aber mit dem Hinspiel im Rücken, haben wir das ganz ordentlich gemacht."

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern): "Wir hatten uns vor dem Spiel vorgenommen, 100 Prozent Vollgas zu geben. Es gab schon viele Geschichten im Fußball, auch in der Champions League. Lazio hat keine schlechte Mannschaft. Wir haben das ernst genommen. Es war ein zähes Spiel, aber wir haben verdient gewonnen. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein paar sehr gute Chancen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Es ist super, dass ich getroffen habe. Ich will Gas geben und helfen, wenn ich reinkomme. Ich habe gespürt, dass ich Raum habe - super Pass von David und super verwandelt."

Simone Inzaghi (Trainer Lazio Rom): "Wir haben eine gute Leistung gezeigt und verlassen den Wettbewerb mit erhobenem Haupt. Es war eine sehr wichtige Etappe. Nach dem Hinspiel wollten wir gut auftreten, das haben wir geschafft. Wir haben die Räume eng gemacht, gegen einen super starken Gegner. Es war ein besserer Auftritt von uns."