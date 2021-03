Top-Duelle im Champions League-Viertelfinale

motivio via www.imago-images.de

Spannende Begegnungen im Champions League-Viertelfinale

Die Auslosung des Champions League-Viertelfinales in Nyon hat einige spannende Begegnungen hervorgebracht. So kommt es in der nächsten Runde bereits zum Aufeinandertreffen zwischen den letztjährigen Finalisten Bayern München und Paris Saint-Germain.

Im Viertelfinale der Champions League kommt es zum Aufeinandertreffen einiger europäischer Giganten. Wie die Auslosung in Nyon ergab, kommt es in der nächsten Runde der Königsklasse zur Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain.

Spannung versprechen auch die Duelle zwischen Manchester City und Borussia Dortmund sowie Real Madrid und dem Liverpool FC. Überraschungsteam Porto, das Juventus im Achtelfinale ausgeschalten hat, bekommt es mit dem Chelsea FC zu tun.

Die Hinspiele gehen am 6. bzw. 7. April über die Bühne, die Rückspiele erfolgen eine Woche später am 13. und 14. April. Im Halbfinale wird dann der Gewinner aus dem Duell zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain gegen den Sieger aus dem Spiel Manchester City gegen Borussia Dortmund treffen.

Porto bzw. Chelsea bekommen es bei einem Aufstieg mit Real Madrid oder dem Liverpool FC zu tun. Das Finale der Königsklasse findet dieses Jahr am 29. Mai in Istanbul im "Atatürk Olympic Stadium" statt.

Übersicht des Champions League-Viertelfinales:

Manchester City gegen Borussia Dortmund

FC Porto gegen Chelsea FC

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain

Real Madrid gegen Liverpool FC

red