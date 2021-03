Medien: Joachim Löw plant Wechsel im DFB-Tor

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Weltklassekeeper unter sich: Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer vom FC Bayern

Manuel Neuer erhält von Bundestrainer Joachim Löw offenbar eine Verschnaufpause. Der Kapitän des FC Bayern wird seinen Platz im Tor der Nationalmannschaft im dritten Spiel der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien wohl räumen.

Das berichtet die "Bild" am Sonntagmittag. Demnach wird Marc-André ter Stegen am Mittwoch eine Bewährungschance erhalten. Verletzungsbedingt liegt das letzte Länderspiel des Barca-Keepers bereits knapp eineinhalb Jahre zurück.

Möglicherweise wird Neuer das DFB-Lager schon nach der Partie in Rumänien verlassen und vorzeitig nach München zurückkehren. In den kommenden Wochen stehen für den Welttorhüter beim FC Bayern richtungsweisende Spiele an, für die er Kraft tanken soll, heißt es.

An Neuers Status als Nummer eins ändert die geplante Maßnahme von Löw allerdings nichts. Erst am Samstag hob der scheidende Bundestrainer hervor, wie groß seine Wertschätzung für den 35-Jährigen ist. "Bisher hat er eine unglaubliche Karriere gehabt. Er wirkt im Moment extrem fit, hat keine Blessuren oder ähnliches. Ein Torhüter kann zudem länger spielen als ein Feldspieler. Von daher glaube ich, dass er noch einige Jahre in der Nationalmannschaft spielen kann", betonte Löw mit Blick auf seinen Kapitän.

Dreikampf hinter Manuel Neuer

In der Vergangenheit war immer wieder über ter Stegens Ambitionen berichtet worden. In Barcelona ist der 28-Jährige unumstrittener Leistungsträger, an Neuer kommt er im DFB-Team bislang aber nicht vorbei.

Gegen Nordmazedonien wird der frühere Gladbacher nun voraussichtlich beweisen können, dass ihm in der Nationalmannschaft die Zukunft gehört.

Neben ter Stegen schielen auch Bernd Leno (FC Arsenal) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) auf Neuers Posten.

Über die größte internationale Erfahrung verfügt allerdings der Barca-Schlussmann, der bisher 24 Mal das deutsche Tor hüten durfte.