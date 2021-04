Boateng-Aus fix? Das sagt Hansi Flick

Marco Donato via Revierfoto via www.imago-images.d

Hansi Flick und der FC Bayern treffen am Mittwochabend auf PSG

Verlässt Jérôme Boateng den FC Bayern im kommenden Sommer nach zehn Jahren endgültig? Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint Germain äußerte sich Trainer Hansi Flick zu der aktuell viel diskutierten Personalie.

"Ich möchte vor dem Spiel dazu nichts sagen. Nach dem Spiel auch nicht. Ich weiß nicht, wie solche Dinge an die Medien gelangen können", erklärte der Coach leicht erbost: "Ich muss nicht alles kommentieren, was in den Medien steht. Ob das stimmt, werden wir in den nächsten Wochen sehen."

Der Beschluss, den Vertrag des 32-jährigen Innenverteidigers nicht zu verlängern, war laut "kicker" kürzlich im Aufsichtsrat der FC Bayern München AG gefallen. Boatangs Berater sei bereits über die Entscheidung informiert, hieß es.

"Jeder weiß, wie ich zu Jérôme stehe und was für eine Qualität er hat", betonte Flick. Boateng sei "sehr konzentriert auf seinen Job, das ist eine gute Basis dafür, dass er Leistung bringen kann. Es ist immer eine gute Sache, wenn man solche Spieler hat", führte Flick aus.

Derweil muss der Titelverteidiger bei der Neuauflage des Vorjahresfinals in der Champions League gegen PSG neben Weltfußballer Robert Lewandowski wohl auch Serge Gnabry und Marc Roca ersetzen. "Er wird aller Voraussicht nach ausfallen", sagte Trainer Hansi Flick über Nationalspieler Gnabry, den Halsschmerzen plagen. Roca habe sich am Sonntag verletzt und "ist deshalb nicht dabei", ergänzte Flick.

FC Bayern: Hansi Flick verbietet Vergleiche mit dem Finale 2020

Trotz der Ausfälle für das Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend, in dem auch die verletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa fehlen, ist Flick optimistisch. "Wir wollen ins Halbfinale, deswegen müssen wir beide Spiele konzentriert angehen. Das ist unser Ziel und unsere Aufgabe", sagte der Coach.

Als Marschroute gab Flick vor: "Wir müssen bei Ballverlust schnell den Zugriff haben, unsere Angriffe selbstbewusst vortragen und sie besser ausspielen als in Leipzig."

Der Vergleich mit dem gewonnenen Duell im vergangenen August (1:0) verbietet sich aus Sicht des Trainers. "Es ist ein neues Spiel, eine neue Mannschaft, Paris hat einen neuen Trainer", sagte er über den Gegner. PSG wird inzwischen von Mauricio Pochettino trainiert, der Thomas Tuchel (jetzt FC Chelsea) ablöste.

Die wichtigsten Aussagen der PK des FC Bayern zum Nachlesen:

+++ Das war's +++

Es gibt keine weiteren Fragen mehr, mit einem "Servus" verabschiedet sich Hansi Flick

+++ Flick abschließend über Youngster Scott +++

"Wir haben ihn mitgenommen, weil wir noch einen Platz frei hatten. Er hat einen guten Speed, ist gut am Ball und hat das im Training gut gemacht. Gegen Paris ist er nicht dabei, am Samstag gegen Union aber wieder im Kader."

+++ Flick über PSG +++

"Manu hat herausragend gehalten. Ob das in den Köpfen der Pariser noch präsent ist, weiß ich nicht. Paris hat eine stabile Defensive, einen guten Torwart. Vorne aber eine überragende Qualität, wir müssen versuchen, die Spieler frühzeitig unter Druck zu setzen."

+++ Flick über seine Taktik +++

"Es ist wichtig, dass wir im Ballbesitz eine gute Ordnung haben und schon an die Restverteidigung denken. Dann brauchen wir einen guten Zugriff. Wir dürfen uns auch wenige Ballverluste erlauben, das hat gegen Leipzig gerade in der ersten Halbzeit noch nicht so gut geklappt."

+++ Flick über Pavard +++

"Ich weiß durchaus, dass er gerne im Zentrum spielen will und kann. Das ist immer gut, wenn man wie er mehrere Positionen spielen kann, das ist einer seiner Vorteile."

+++ Flick lässt sich nicht in die Karten schauen +++

"Das ist der Tag vor dem Spiel, ich werde hier nicht die Startelf bekanntgeben. Ich will hier kein Geheimnis draus machen, aber ich halte mich einfach zurück. Auch die Mannschaft weiß noch nicht, wie ich mich entscheide."

+++ Flick über Lewandowski-Ersatz +++

"Ich nutze die Spieler, die von anderen Vereinen kommen, um Eindrücke von diesen Teams zu bekommen. Choupo ist im Team enorm wichtig, er ist einfach ein guter Typ und vereint die Mannschaft. Gegen Leipzig hat er ein gutes Spiel gemacht, wir sind froh, dass wir ihn haben."

+++ Flick über Nianzou +++

"Tanguy ist insgesamt fast ein halbes Jahr ausgefallen. Er trainiert jetzt seit zehn Tagen, wir hoffen, dass er ohne Verletzung zeigen kann, was er für eine Entwicklung nehmen kann. Ich traue ihm viel zu."

+++ Flick erneut über das etwaige Boateng-Aus +++

"Ich möchte vor dem Spiel dazu nichts sagen. Nach dem Spiel auch nicht. Ich weiß nicht, wie solche Dinge an die Medien gelangen können. Jeder weiß, was ich von Jérôme halte, er spielt eine gute Saison. Für einen Trainer ist es immer gut, solch erfahrene Spieler im Team zu haben."

+++ Flick über die Defensive +++

"Wir stehen jetzt kompakter, auch die Sechser vor der Kette arbeiten gut. Auf diese Dinge machen wir jetzt noch einmal aufmerksam. In Ballbesitz wollen wir den Gegner unter Druck setzen, das ist wichtig für unser Spiel."

+++ Flick über Boateng, Gnabry und Roca +++

"Ich muss nicht alles kommentieren, was in den Medien steht. Ob das stimmt, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Marc Roca hat sich verletzt, er wird nicht dabei sein. Serge hat Halsschmerzen, es sieht so aus, ale sei er nicht dabei."

+++ Flick über die Auswirkungen des Finals 2020 +++

"Für uns hat das keine Relevanz mehr. Es sind andere Voraussetzungen, Paris hat eine neue Mannschaft, einen neuen Trainer. Wir gehen das Spiel konzentriert an, das ist unsere Aufgabe."

+++ Kurze Pause +++

Für den Moment gibt es keine weiteren Fragen an Benjamin Pavard. In wenigen Minuten wird dann Hansi Flick erwartet.

+++ Wie sehr fehlt Robert Lewandowski? +++

"Wir haben großartige Spieler, die diese Position füllen können und einen großen Kader, um das aufzufangen. Wir passen uns an, machen uns aber keine großen Sorgen."

+++ Pavard über seine Lieblingsposition +++

"Das werden zwei große Spiele gegen Paris, wir müssen in beiden Spielen Vollgas geben. Meine Lieblingsposition ist die Innenverteidigung, jetzt spiele ich rechts, das ist auch gut."

+++ Pavard über Upamecano und die Sprache auf dem Platz +++

"Dayot ist ein sehr guter Spieler, das zeigt er in Leipzig. Wir spielen in der Bundesliga, da muss man sich natürlich auch an die deutsche Sprache anpassen. Aber klar hilft es, wenn man mit seinen Kollegen auch französisch sprechen kann."

+++ Pavard über seinen Landsmann Mbappé +++

"Ich habe noch nicht mit Mbappé über das Duell gesprochen, wir hatten bei der Nationalmannschaft wichtige Spiele und anderes im Kopf. Es stimmt, für Paris ist es so etwas wie ein Endspiel und die Chance auf die Revanche. Kylian ist ein Weltklasse-Spieler - sowohl bei der Nationalmannschaft, als auch bei Paris. Er ist ein Freund abseits des Platzes, aber morgen ist er in erster Linie ein Gegner."

+++ Pavard legt los +++

Zunächst erscheint Benjamin Pavard, der Franzose beantwortet die ersten Fragen.

+++ Abschlusstraining ohne Bayern-Duo +++

Serge Gnabry und Marc Roca fehlten im Abschlusstraining am Dienstagmittag. Ob die beiden Akteure damit auch für das Aufeinandertreffen mit Paris Saint Germain ausfallen, klärt sich in wenigen Minuten.

+++ Rückenwind nach Sieg gegen Leipzig +++

In der Bundesliga ist der FC Bayern in bester Verfassung. Durch das 1:0 gegen RB Leipzig vergrößerten die Münchner ihren Vorsprung auf den ärgsten Verfolger auf nun sieben Punkte. Die neunte Deutsche Meisterschaft in Serie scheint nur noch Formsache. Für die Partie gegen Paris dürfte der Sieg zusätzlich Rückenwind geben.

Anders die Gemengelage in der französischen Hauptstadt: Das Starensemble droht erstmals seit 2017 am Liga-Titel vorbeizuschrammen. Im Spitzenspiel am Samstag unterlag PSG dem neuen Tabellenführer LOSC Lille mit 0:1.

+++ Hält die Serie des FC Bayern? +++

In der Runde der besten Acht treffen die Finalgegner des letzten Jahres aufeinander. Im August traf Kingley Coman zum spielentscheidenden 1:0, der FC Bayern holte dadurch das zweite Triple der Vereinsgeschichte.

Auch in dieser Saison setzten die Münchner ihre beeindruckende Königsklassen-Serie fort. Seit nunmehr 19 Partien ist der deutsche Rekordmeister in der Champions League ungeschlagen, die letzte Pleite setzte es im März 2019 gegen den FC Liverpool (1:3).

+++ Herzlich willkommen +++

Wer ersetzt den verletzten Robert Lewandowski gegen Paris Saint-Germain? Wie erwartet Hansi Flick den leicht kriselnden französischen Meister? Und was sagt der Trainer zum angeblich fixen Abgang von Jérôme Boateng? Die Antworten auf diese Fragen gibt es ab 14 Uhr auf der PK.