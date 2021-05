SV Ried holt Abwehrtalent von der Admira

unknown

Die SV Ried schnappt sich Abwehrtalent Julian Turi

Die SV Ried gibt den ersten Neuzugang für die nächste Saison bekannt. Der 19-jährige Defensivspieler Julian Turi wechselt zur kommenden Saison von der Admira ins Innviertel, über die genaue Vertragslaufzeit wurde vom Verein keine Angabe gemacht.

Ein Abwehrtalent verlässt den FC Admira Wacker und schließt sich zur kommenden Saison Ligakonkurrent SV Ried an. Wie die Innviertler bekannt geben, wechselt der 19-jährige Julian Turi aus der Südstadt nach Oberösterreich und soll die Defensive des Tabellendritten der Qualifikationsgruppe verstärken. Auf einen Profieinsatz brachte es der U19-Nationalspieler Österreichs für die Südstädter bisher noch nicht.

"Ein vielversprechendes Abwehrtalent"

"Ich freue mich, nach langen und guten Gesprächen in Ried angekommen zu sein. Der erste Eindruck vom Stadion und vom Trainingszentrum war sehr beeindruckend. Ich spüre den familiären Umgang im Verein und kann es kaum erwarten, in die neue Saison zu starten und mit den Rieder Fans Siege zu feiern", so Turi in einer ersten Reaktion.

Der gebürtige Mödlinger durchlief bei der Admira alle Jugendmannschaften und war zuletzt für die Zweitmannschaft des niederösterreichischen Bundesligisten aktiv. Für diverse Nachwuchsteams von Österreich brachte er insgesamt schon auf zwölf Einsätze.

"Julian Turi ist ein sehr vielversprechendes Abwehrtalent, von dem wir uns sehr viel erhoffen. Wir wollen ihm die Möglichkeit bieten, sich bei uns weiterzuentwickeln", freut sich SV Ried-Sportkoordinator Wolfgang Final über seinen Neuzugang.

