Salzburg stellt Spieler und Trainer der Saison

GEPA pictures/ David Geieregger

Patson Daka, Spieler der Bundesligasaison 2020/21

Die österreichische Bundesliga hat ihre Preisträger in den Kategorien Spieler, Tormann, Trainer und Schiedsrichter der Saison 2020/21 gewählt.

Mit der 32. Runde geht die Bundesligasaison 2020/21 zu Ende, lediglich die Playoff-Spiele um das letzte Ticket für die Qualifikation zur neu geschaffenen Conference League sind kommende Woche noch ausständig. Pünktlich zum Saisonfinish hat eine Jury aus Präsidenten, Managern und Trainern der Bundesligaklubs Spieler, Tormann, Trainer und Schiedsrichter der Saison gewählt.

>> Die kompletten Statistiken von Patson Daka in der weltfussball-Datenbank

Als bester Spieler wurde Salzburg-Stürmer Patson Daka ausgezeichnet, der mit 27 Treffern auch in der Torschützenliste uneinholbar in Führung liegt. Die aktuelle Nummer zwei in diesem Ranking (18) landete auch bei der Wahl zum Spieler der Saison auf Platz zwei: Nikolai Baden Frederiksen vom Sensationsteam WSG Tirol. Dritter wurde LASK-Kapitän Gernot Trauner.

ÖFB-Teamtormann Schlager bei den Torhütern nur auf Platz vier

Auch der Trainer der Saison kommt aus den Reihen von Serienmeister Red Bull Salzburg. Jesse Marsch erhält die Trophäe, wird nach Saisonende allerdings nicht mehr in der Mozartstadt am Werk sein. Der US-Amerikaner wechselt zum deutschen Schwesternklub RB Leipzig. Auf den Plätzen hinter Marsch folgen Thomas Silberberger (WSG Tirol) und Christian Ilzer (Sturm Graz).

Nicht nur der Meisterteller geht nach Salzburg! (2/2)

↪ Bundesliga-Ehrung 2020/21



👑 Patson #Daka – Ganz stark! 💪 pic.twitter.com/KZwNlANPiL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 21. Mai 2021

Zum besten Tormann der Spielzeit 2020/21 wurde Patrick Pentz von Austria Wien gewählt und verwies damit Jörg Siebenhandl (Sturm Graz) und Cican Stanković (Salzburg) auf die Plätze. Alexander Schlager, der einzige in Österreich aktive Tormann, der in Teamchef Franco Fodas Aufgebot für die EURO steht, landete nur auf Rang vier.

Bei den Schiedsrichtern verteidigte Seriensieger Harald Lechner seinen Titel.

red