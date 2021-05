Vorläufiger ÖFB-EM-Kader mit Überraschungen

GEPA pictures/ Michael Zemanek

Österreichs Teamchef Franco Foda hat seinen vorläufigen Kader für die EM nominiert

ÖFB-Teamchef Franco Foda geht mit einem 30-Mann-Kader in die Vorbereitung auf die EURO und sorgt bei der Nominierung für einige Überraschungen.

Der vorläufige Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) steht. Teamchef Franco Foda hat das 30-köpfige Aufgebot am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf bekanntgegeben.

Der Deutsche nominierte am Mittwoch in Bad Tatzmannsdorf Mainz-Defensivmann Phillipp Mwene und LASK-Flügelspieler Husein Balić in sein vorerst 30-köpfiges Aufgebot. Nennfrist für den endgültigen 26-Mann-Kader für das Turnier (11. Juni bis 11. Juli) ist der 1. Juni. Bis dahin muss Foda noch vier Akteure aus seinem Aufgebot streichen.

Der vorläufige ÖFB-Kader für die EURO

Bei den Torhütern setzt der Teamchef wie zuletzt zum Auftakt der WM-Qualifikation im März auf Alexander Schlager, Pavao Pervan, Heinz Lindner und Daniel Bachmann. Für Sturm-Keeper Jörg Siebenhandl und Salzburgs Cican Stanković fand sich kein Platz im Großkader. Auch die zuletzt einberufenen LASK-Akteure Gernot Trauner und Reinhold Ranftl sowie die Rapidler Yusuf Demir und Ercan Kara befinden sich nur auf der Abrufliste. Das gilt auch für Kölns Florian Kainz oder Belgien-Legionär Raphael Holzhauser.

Mit dabei im vorläufigen 30-Mann-Kader sind dagegen mit Kapitän Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner und Stürmerstar Marko Arnautović alle drei Leistungsträger, hinter deren Fitness ein Fragezeichen steht. Baumgartlinger steht nach einer Kreuzbandverletzung vor seinem Comeback. Hoffenheim-Youngster Baumgartner laboriert an Sprunggelenksproblemen, China-Legionär Arnautović hat mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel zu kämpfen.

Neben Mwene und Balić dürfen unter anderen auch Werder Bremens Marco Friedl, Schalkes Alessandro Schöpf oder Luzern-Legionär Louis Schaub auf einen Platz im endgültigen EM-Kader hoffen. Neben Arnautović nominierte Foda mit Saša Kalajdžić, Adrian Grbić, Michael Gregoritsch und Karim Onisiwo zudem vorerst vier weitere Stürmer.

Österreichs Fahrplan zur EURO

Das ÖFB-Team wird sich ab 27. Mai einige Tage in Bad Tatzmannsdorf auf die paneuropäische Endrunde vorbereiten, ehe es am 1. Juni nach Middlesbrough geht, wo tags darauf das erste Testspiel gegen England auf dem Programm steht. Danach wird der Tross nach Wien übersiedeln. Die Generalprobe für die EURO findet am 6. Juni im Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei statt. Am 8. Juni wird das Team dann das Basiscamp für die EM in Seefeld (Tirol) beziehen.

Diashow: Die geplanten Austragungsorte der EURO

Österreich startet am 13. Juni (18:00 Uhr) gegen Nordmazedonien in die EURO, die weiteren Gruppengegner der ÖFB-Auswahl sind die Niederlande (17. Juni, 21:00 Uhr) und die Ukraine (21. Juni, 18:00 Uhr). Der bewährte weltfussball-Liveticker wird von allen Spielen der EM-Endrunde in Echtzeit berichten.

red, apa