Der dänische Meister Brøndby IF ist die Hürde von Red Bull Salzburg auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League. Das ergab die Auslosung des Playoff am Montag in Nyon.

Salzburg hat im ersten Spiel (17./18. August) Heimvorteil, das Rückspiel in Bröndby, einem Vorort von Kopenhagen, findet am 24./25. August statt.

