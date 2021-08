Liverpool-Profi bei Werder Bremen gehandelt

George Odams via www.imago-images.de

Soll das Interesse von Werder Bremen geweckt haben: Sheyi Ojo vom FC Liverpool

Beim FC Liverpool steht Sheyi Ojo nach zahlreichen Leihen in den letzten Jahren endgültig auf dem Abstellgleis. Führt den englischen Rechtsaußen sein Weg in die 2. Bundesliga zu Werder Bremen?

Wigan Athletic, Wolverhampton Wanderers, FC Fulham, Stade Reims, Rangers und zuletzt Cardiff City: Die Vita von Sheyi Ojo liest sich wie die eines echten Wandervogels. Unter Vertrag steht der Linksfuß allerdings die ganze Zeit bei seinem Ausbildungsklub FC Liverpool.

Da die Reds für den Flügelstürmer in ihrem Star-Ensemble aber nie eine Verwendung hatten, wurde Ojo immer wieder verliehen. Erst achte Einsätze (drei Vorlagen) in der englische Premier League stehen in der Vita des 24-Jährigen, der einst als eins der größten Talente im Stall des Klubs von Teammanager Jürgen Klopp gehandelt wurde.

Anfrage von Werder Bremen für Sheyi Ojo?

Da Liverpool das Eigengewächs, das aktuell mit der U23 trainiert, in diesem Sommer nun angeblich endgültig loswerden will, muss Ojo in Sachen Vereinssuche deutlich kleinere Brötchen backen.

Laut "Goal.com" steht er bei Klubs in Belgien und Griechenland hoch im Kurs. Mehrere Anfragen hätten Ojos Berater Emeka Obasi demnach in den vergangenen Wochen erreicht.

Auch Werder Bremen habe sich dem Bericht zufolge kürzlich nach Ojo erkundigt - eine durchaus plausible Meldung angesichts der Tatsache, dass die Grün-Weißen noch händeringend einen Flügelstürmer suchen.

Werder Bremen ist zu klamm für einen Transfer

Wirtschaftlich dürfte ein Ojo-Transfer für Werder aber definitiv nicht darstellbar sein. Angeblich ruft Liverpool satte 5,8 Millionen Euro Ablöse für den Reservisten auf. Die Bremer jedoch holten zuletzt erst Mittelstürmer Marvin Ducksch für 3,5 Millionen von Hannover 96 und sind finanziell ohnehin alles andere als auf Rosen gebettet.

So geht die Suche von Manager Frank Baumann nach einem neuen Mann für die offensive Außenbahn wohl weiter. Auch Gyrano Kerk vom FC Utrecht ist laut Aussage seines Beraters allerdings kein Thema an der Weser.