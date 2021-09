1. FC Köln weiter heiß auf Arminia-Manager Arabi

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Wird Arminia Bielefelds Samir Arabi der neue Geschäftsführer des 1. FC Köln?

Der 1. FC Köln will schon zeitnah einen neuen Manager vorstellen. Bereits ab dem Winter könnte Arminia Bielefelds Geschäftsführer Samir Arabi für den Effzeh arbeiten.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll die Suche nach einem Nachfolger des im Mai gefeuerten Sport-Geschäftsführers Horst Heldt auf Hochtouren laufen.

Derzeit lenkt Interims-Manager Dr. Jörg Jakobs die Geschicke beim 1. FC Köln, aber der 50-jährige Uni-Dozent würde sich gerne wieder mehr zurückziehen und lediglich seine Beratungstätigkeit wahrnehmen. Zusammen mit dem Klub-Vorstand sucht er aktuell nach einer idealen Lösung für den Posten.

Seit Monaten wird spekuliert, dass Arminia Bielefelds Geschäftsführer Samir Arabi den Job in Köln antreten könnte. Der 42-Jährige arbeitete zwischen 2002 und 2009 zusammen mit Jakobs bei Alemannia Aachen. Die beiden pflegen dem Blatt zufolge seitdem eine Freundschaft. Nun sollen die Verantwortlichen des 1. FC Köln an einer erneuten beruflichen Zusammenführung arbeiten.

1. FC Köln: Kommt Samir Arabi bereits im Winter?

Und das möglichst zeitnah, wie "Sport Bild" weiter berichtet. Obwohl man in Köln den Sommer 2022 als Ziel ausgegeben hat, soll der neue Manager demnach schon im Winter seine Arbeit aufnehmen und die nächste Saison früzeitig planen. So offenbar die interne Zielsetzung.

Arabi, der seit 2011 für die Ostwestfalen tätig ist, kann Bielefeld jederzeit für eine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro verlassen. Schon vor zwei Jahren war der 42-Jährige in Köln ein Thema, aber letztendlich entschied man sich für Heldt, da er als Ex-Profi besser ins damals geforderte Profil passte.

Samir Arabi steht für Kontinuität

Nun soll der Effzeh nach einem strategischen Kaderplaner suchen, der die Geissböcke zusammen mit Finanzchef Alexander Wehrle in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Ex-Torwart Thomas Kessler soll mit seiner Kabinenerfahrung den Bezug zur Mannschaft herstellen und füllt diese Rolle bereits seit Juni aus.

Arabi fing 2011 als Sportlicher Leiter in Bielefeld an und stieg 2016 zum Geschäftsführer auf. Unter seiner Führung ging es für die Ostwestfalen von der 3. Liga hoch bis in die Bundesliga.

Der Klassenerhalt in der vergangenen Saison war ein großer Erfolg für die Arminia, die sich durch kostengünstige und kreative Transfers im deutschen Oberhaus halten konnte. Eine Ausrichtung, die den Verantwortlichen in Köln zusagt.