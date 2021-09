"Sparen jede Menge Geld": Harit verlässt S04 - vorerst

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Verlässt den FC Schalke 04 für eine Saison: Amine Harit

Seit Monaten steht fest, dass Amine Harit den FC Schalke 04 verlassen soll, nun konnte der Revierklub endlich Vollzug melden. Allerdings wird der Offensivspieler nur verliehen und nicht fest abgegeben.

Der 24 Jahre alte Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zum französischen Erstligisten Olympique Marseille, wie S04 am Donnerstag bekannt gab. Harit befindet sich längst beim Klub von der Côte d'Azur, von den Schalke-Fans hatte er sich zudem schon in einem Video verabschiedet. Der Deal wurde nun auch vom französischen Verband bestätigt, nachdem zunächst noch die Bilanzen von Olympique Marseille geprüft werden mussten.

Über die genauen Modalitäten des Wechsels vereinbarte Schalke mit den beteiligten Parteien Stillschweigen. Sportdirektor Rouven Schröder ließ jedoch in der Mitteilung durchblicken, dass der Abschied Harits enorme finanzielle Vorteile für die Königsblauen birgt.

FC Schalke 04 will Harit nach Wertsteigerung verkaufen

"Die Entscheidung, Amine Harit nach Marseille auszuleihen, hat mehrere Dimensionen. Einerseits sparen wir durch die Ausleihe in dieser Saison eine Menge Geld", so Schröder, der sich zudem eine Wertsteigerung des Spielers verspricht: "Gleichzeitig haben wir die Entwicklung seines Marktwertes im Blick: Wir erhalten uns die Möglichkeit, Amine Harit – im Idealfall nach einer Saison als Stammspieler bei einem Europapokalteilnehmer – im nächsten Sommer auf einem Transfermarkt anzubieten, der hoffentlich weniger stark durch Corona beeinflusst ist." Zudem wünschte Schröder dem Marokkaner "alles Gute für sein Jahr in Marseille".

Eine Zukunft im Trikot der Knappen hat Amine Harit daher nicht, wenngleich sein Vertrag noch bis Sommer 2024 datiert ist.

Amine Harit kam 2017 vom FC Nantes nach Gelsenkirchen, in seiner ersten Saison gewann er die Auszeichnung "Rookie of the Year" der Bundesliga. Im deutschen Oberhaus lief er 102 Mal auf, insgesamt steuerte er 13 Tore und 23 Vorlagen in 119 Pflichtspielen bei. In der laufenden Zweitliga-Saison wurde er aufgrund des bevorstehenden Wechsels nicht eingesetzt.