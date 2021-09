Nagelsmann reagiert auf BVB-Zoff

ULMER/pool via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann tritt mit dem FC Bayern beim FC Barcelona an

Der FC Bayern trifft zum Auftakt der Champions League (Dienstag, 21 Uhr) auf den FC Barcelona. Vor dem Duell mit den Katalanen bestimmt aber weiterhin der Zoff zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und BVB-Manager Michael Zorc die Schlagzeilen. Trainer Julian Nagelsmann misst dem verbalen Schlagabtausch keine große Bedeutung bei.

"Ich habe das ganze Thema nur gelesen und habe Brazzo seitdem nicht gesehen oder gesprochen. Ich finde es immer gut, wenn jeder auf sich schaut", sagte der 34-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie beim FC Barcelona.

Salihamidzic hatte sich am Sonntag kritisch über BVB-Kapitän Marco Reus geäußert. Der Mittelfeldspieler war zum wiederholten Mal vorzeitig angeschlagen von der Nationalmannschaft abgereist, für den BVB stand er am Samstag in Leverkusen (4:3) dann über 90 Minuten auf dem Rasen.

"Es ist schon manchmal verwunderlich. Unsere Spieler bleiben da und spielen immer. [...] Es ärgert mich schon ein bisschen, es ist ja nicht das erste Mal", wetterte Salihamidzic bei "Sky" gegen Reus. Die Antwort aus Dortmund ließ nicht lange auf sich warten.

"Salihamidzic sollte seine Klappe halten und sich zu den Themen von Bayern München äußern", sagte Zorc dem "kicker": "Was glaubt er eigentlich, wer er ist?"

FC Bayern vs. BVB: "Stichelei gehört zur Tradition beider Klubs"

Nagelsmann sieht die andauernde Debatte um die beiden Klub-Chefs gelassen. "So ein bisschen Stichelei gehört auch zur Tradition beider Klubs. Zuletzt war es etwas ruhiger, jetzt war es kurz lauter. Aber ich glaube, dass beide drüber schmunzeln können, wenn sie sich das nächste mal sehen", erklärte Nagelsmann, der sich vielmehr auf das Duell beim FC Barcelona konzentrieren wollte.



Dabei muss der FC Bayern weiterhin auf Corentin Tolisso (Wadenprobleme) verzichten. Der zuletzt angeschlagene Serge Gnabry reist hingegen mit nach Spanien. Der Nationalspieler absolvierte am Montag zwar nur ein leichtes Lauftraining, "doch der Schmerz im Rücken wurde weniger", sagte Nagelsmann nach dem Abschlusstraining. Man müsse jedoch "abwarten, wie die Reaktion ist. Wir entscheiden kurzfristig, ob es sinnvoll ist, ihn in den Kader zu nehmen".

Lewandowski steht dem FC Bayern zur Verfügung

Definitiv wird Torjäger Robert Lewandowski nach überstandenen Adduktorenproblemen zur Verfügung stehen. Bei ihm sehe es "gut aus", so Nagelsmann. Lewandowski war wie Gnabry im Spitzenspiel bei RB Leipzig (4:1) ausgewechselt worden. Der Angreifer konnte aber am Montag trainieren.

Auch Kingsley Coman hat seine Wadenprobleme überwunden. Der Franzose sei zwar "noch keine Option von Anfang an, aber wenn alles gut geht, steht er im Kader", sagte Nagelsmann.

Den FC Barcelona ohne Superstar Lionel Messi bezeichnete Nagelsmann als "schwer greifbar. Es wird einfach anders. Extravaganz haben sie ohne Messi nicht mehr. Aber Barca hat Spieler, die die Chance haben, aus diesem Schatten, den er als Superstar geworfen hat, herauszutreten." Konkret nannte er hier Frenkie de Jong und Pedri.

Barca sei "nicht zwingend schlechter geworden. Sie sind schwer zu bespielen, wir müssen ein außergewöhnlich gutes Spiel machen, um dreifach zu punkten - und das wollen wir machen", betonte Nagelsmann.

Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Hat der Mythos Barca gelitten? +++

"Ich finde schon, dass es eine Mannschaft ist, die um den Titel mitspielen kann. Barca hat schon immer noch eine gewissen Strahlkraft. Auch wenn es sicherlich ein paar Nebengeräusche gibt, die das Bild des Klubs beeinflussen. Champions League ist kein Marathon, das ist eher die Bundesliga. Es ist eher ein 400 Meter Lauf und da ist der Start schon auch entscheidend. Da solltest du nicht viel länger im Startblock hängen als die anderen."

+++ Wie finden Sie Zorcs Wortwahl? +++

"Ich habe das ganze Thema nur gelesen und habe Brazzo seitdem nicht gesehen oder gesprochen. Ich finde es immer gut, wenn jeder auf sich schaut. So ein bisschen Stichelei gehört auch zur Tradition beider Klubs. Zuletzt war es etwas ruhiger, jetzt war es kurz lauter. Aber ich glaube, dass beide drüber schmunzeln können, wenn sie sich das nächste Mal sehen."

+++ Sind Sie schon nervös? +++

"Bis jetzt geht es noch. Meistens ist es so, dass es kurz vor dem Spiel losgeht mit der Nervosität. Aber es wird denke ich nicht anders sein als bei anderen Spielen."

+++ Spielt der FC Bayern schon Nagelsmann-Fußball? ++

"Am Ende ist es nicht wichtig, dass es Nagelsmann-Fußball ist, sondern dass es erfolgreicher FC-Bayern-Fußball ist. Wir verstehen den Fußball schon so, dass er eine gewisse entertainende Art hat und es kein einschläfernder Ballbesitzfußball sein soll."

+++ Ist Barca besser oder schlechter? +++

"Sie spielen einfach anders. Messi ist ein Spieler, der die Bälle an sich zieht. Jetzt ist es einfach anders. Ich weiß nicht, ob sie zwingend schlechter geworden sind. Ich würde es nicht als schlechter bezeichnen. Ob es am besten besser wird, wird man sehen."

+++ Ist der FC Bayern Favorit? +++

"Ich glaube, dass es eher ein mediales Thema ist. Es sind zwei Weltvereine, die aufeinandertreffen. Von daher kommt es auf die Tagesform und den Einsatz an."

+++ Welches Outfit tragen Sie morgen? +++

"Es wird schlicht, ich möchte nicht von den Stars auf dem Feld ablenken."

+++ Wie gehen Sie mit der Atmosphäre um? +++

"Ich glaube nicht, dass ein Spieler Probleme mit der aufgeheizten Stimmung hat. Es gibt in Europa vielleicht zwei Stadien, wo man darauf hinweisen muss wie vielleicht bei Besiktas."

+++ Ist Sabitzer ein Kandidat für die Startelf? +++

"Jeder Spieler aus unserem Spieler ist ein Kandidat für die Startelf. Natürlich muss er sich noch etwas finden. Sabi kann glaube ich besser spielen, als er es in Leipzig getan hat. Aber mit den Pfiffen war es auch nicht einfach. Von daher hat er es schon ordentlich gemacht. Er ist auch in einer schwierigen Phase ins Spiel gekommen, das ist nicht immer ganz einfach."

+++ Verändern Sie die Viererkette? +++

"Wir haben das noch nicht entschieden. Ein Wechsel hätte nichts mit der Leistung zu tun. Wir müssen nur schauen wie es morgen körperlich bei ihnen aussieht. Da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen und im Laufe des Tages zusammen mit der medizinischen Abteilung entscheiden."

+++ Was verändert sich ohne Messi? +++

"Ist Barca jetzt besser oder schlechter? Ich würde sagen, dass sie anders sind.

+++ Wie sieht die Personallage aus? +++

"Serge wird ganz normal mitfliegen. Coman wird dabei sein und ist wahrscheinlich noch keine Option für die Startelf. Tolisso ist weiter verletzt und reist nicht mit. Bei Lewandowski sieht es wieder gut aus. Die Vorsichtsmaßnahme hat sich ausgezahlt."

+++ Nagelsmann übernimmt +++

Für Manuel Neuer ist die Pressekonferenz beendet. Nun tritt Julian Nagelsmann vor die Medien.

+++ Hat Musiala einen Startelfeinsatz verdient? +++

Neuer: "Das wird der Trainer entscheiden. Unsere Offensive hat zuletzt gute Leistungen gezeigt, deshalb haben viele Spieler einen Startelfeinsatz verdient:"

+++ Was hat sich unter Nagelsmann geändert? +++

Neuer: "Die positiven Eigenschaften, die wir eh schon in der Vergangenheit gezeigt haben, haben wir mitgenommen und die ein oder andere taktische Variante haben wir dazu genommen. Das versucht er uns von der Seitenlinie mitzugeben. Wir machen viele Besprechungen und Analysen. Aufgrund der Regeneration gibt es aktuell eher weniger Trainingseinheiten, da findet viel in den vier Wänden statt."

+++ Wird der FC Bayern ter Stegen beschäftigen? +++

Neuer: "Ob er viel oder wenig zu tun bekommt, kann man nicht vorausschauen. Wir wollen ihn natürlich beschäftigen. Es ist gut, dass er wieder genesen ist und das nächste Mal ist er bestimmt wieder in der Nationalmannschaft mit dabei."

+++ Stachelt Sie der Zoff zwischen Salihamidzic und Zorc an? +++

Neuer: "Das stachelt uns nicht an, sondern wir legen unser Hauptaugenmerk auf das Duell mit Barcelona."

+++ Wie wird das Auswärtsspiel für Musiala und Co.? +++

Neuer: "Es ist für solche Spieler etwas besonderes, in einem Stadion wie dem Camp Nou zu spielen. Wir hoffen, dass wir bald wieder vor Gästefans spielen können."

+++ Sind Sie ohne Messi ruhiger? +++

Neuer: "Es ist natürlich ein ungewohntes Bild auch für die eigenen Fans. Sie haben klasse Spieler in den Offensivreihen. Sie sind nicht so berechenbar, weil sich die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt. Aber gegen Barca ist man nie ruhig, sondern konzentriert."

+++ Wird es ein ähnliches Spiel wie in 2020? +++

Neuer: "Die Mannschaften sind etwas verändert. Auf der Trainerposition hat sich auch etwas verändert. Ich denke, dass beide Mannschaften einen guten Start erwischen wollen."

+++ Spielt das 8:2 noch eine Rolle? +++

Neuer: "Solche Spiele vergisst man nicht, aber es ist jetzt eine andere Mannschaft. Die Spieler, die in der Mannschaft sind, werden mehr Verantwortung übernehmen. weil Messi weg ist. Dieses Spiel war wie viele andere ein Finale, aber jetzt sind es zwei Gruppenspiele. Wir freuen uns, dass wir uns wieder in den Besten messen können."

+++ Die Bayern-PK beginnt +++

Manuel Neuer ist bereit. Die Pressekonferenz beginnt.

+++ Gleich geht's los +++

Nur noch wenige Minuten, dann treten Julian Nagelsmann und Manuel Neuer vor die Presse.

+++ FC Bayern und Barca mit ansprechender Frühform +++

Sowohl der FC Bayern als auch der FC Barcelona sind mit ordentlichen Leistungen in die Saison gestartet. Während der FC Bayern aus den ersten vier Bundesliga-Begegnungen zehn Punkte eingefahren hat, sammelte Barca in der Primera División sieben Zähler (drei Spiele).

+++ FC Bayern mit guten Erinnerungen an Barcelona +++

Der FC Bayern konnte die letzten beiden Pflichtspiele gegen den FC Barcelona gewinnen. Besonders der furiose 8:2-Kantersieg im Champions-League-Viertelfinale 2020 dürfte dem Rekordmeister für das anstehende Aufeinandertreffen Selbstvertrauen geben.

Während der FC Bayern noch viele Leistungsträger von damals im Kader hat, befindet sich Barca derzeit in einem Umbruch. Ehemalige Stars wie Lionel Messi, Luis Suárez oder Antoine Griezmann sind im Camp Nou mittlerweile Geschichte.