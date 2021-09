PSG-Dreizack vor Premiere - Alaba in Mailand

APA/AFP

Lionel Messi freut sich vermutlich auf die Champiosn League

David Alaba in Mailand, Lionel Messi in Brügge: Der Mittwoch hat für die prominenten Sommertransfers Auswärts-Debüts für ihre neuen Clubs in der Champions League zu bieten. Alaba meldete sich rechtzeitig für das Duell mit Italiens Meister Inter fit, in Brügge könnte indes das fantastische PSG-Trio Messi, Kylian Mbappé und Neymar seine Weltpremiere feiern. Und an der Anfield Road steigt das erste Duell zwischen Liverpool und Milan, das kein CL-Finale ist.

Klare Favoriten sind Englands Meister Manchester City gegen Leipzig und Spaniens Titelträger Atlético Madrid gegen den FC Porto. Sporting Lissabon trifft auf Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund erwartet einen lärmenden Auftakt bei Besiktas Istanbul. Historisch wird es für die Republik Moldau, wenn Sheriff Tiraspol zuhause gegen Shakthar Donezk als erster Club des Landes in einer CL-Gruppenphase antritt.

Die Scheinwerfer sind freilich nach Brügge gerichtet, wenn PSG erneut Anlauf nimmt, um endlich erstmals die wichtigste Trophäe im Clubfußball nach Paris beziehungsweise Katar zu holen. Realisieren soll das nach den Sommertransfers Messi, Wijnaldum, Ramos und Donnarumma eine von Mauricio Pochettino angeleitete Weltauswahl, die endgültig dem maximalen Erfolg verpflichtet ist.

Alle Augen auf Messi

Der Messi-Hype kennt keine Grenzen, sogar von den Fidschi-Inseln hätten sich Journalisten angesagt, erzählte Brügges Manager, der für die Weltpresse zudem extra Parkplätze bauen ließ. Sportlich ist es ein Wiedersehen, schon 2019/20 trafen die beiden Teams in der Gruppe aufeinander. Die Franzosen siegten auswärts 5:0 und zuhause 1:0. Alles andere als ein PSG-Erfolg wäre - auch wenn etwa Ramos und Verratti verletzt fehlen - eine handfeste Sensation. Brügge hat von den vergangenen zwölf CL-Partien nur zwei (jeweils gegen Zenit St. Petersburg) gewonnen.

Eine Mammutaufgabe zu lösen hat auch Gruppengegner Leipzig vor dem Gastspiel beim Vorjahresfinalisten ManCity. Selbst Jesse Marsch ließ nach drei Niederlagen in vier Meisterschaftsspielen seinen typisch amerikanischen Optimismus links liegen und dämpfte vorsorglich alle Erwartungen. "Vielleicht ist es nicht fair, dass wir so früh solche Tests haben. Vielleicht sind wir nicht bereit für so große Herausforderungen", sagte der ehemalige Salzburg-Trainer.

Alaba wohl Innenverteidiger

In San Siro zu Mailand könnte Alaba zum zweiten Mal als Innenverteidiger auflaufen, nachdem der junge Miguel (20) zuletzt erneut als Linksverteidiger überzeugte. Alaba, der beim 5:2 der Madrilenen gegen Celta Vigo zuletzt angeschlagen fehlte, soll eine wackelige, weil uneingespielte Defensive stabilisieren. Wichtige Akteure wie Ferland Mendy, Toni Kroos und jüngst auch wieder Marcelo und Gareth Bale (Kniesehne) sind verletzt.

Ganz genau auf die Beine schauen wird ihm sein ÖFB-"Spezi" Marko Arnautović, der die Partie seines Ex-Clubs bei "Sky Sport Austria" co-kommentieren wird. Als Gast im Studio hat sich zudem Ex-Teamgoalie Alexander Manninger angesagt. Der siebenfache CL-Sieger Real scheiterte im Vorjahr im Halbfinale am späteren Sieger Chelsea, Inter hat seit 2011 die K.o.-Phase nicht mehr erreicht. Die Gruppengegner heißen Donezk und Tiraspol.

Das Topspiel der Gruppe B lässt die Herzen von Nostalgikern höherschlagen. Erst zum zweiten Mal nach der Sensation von Istanbul, als Liverpool im Champions-League-Finale 2005 die AC Milan nach 0:3-Pausenrückstand noch im Elfmeterschießen bezwang, treffen die beiden Teams aufeinander. "Ich dachte darüber nach, die zweite Halbzeit nicht anzuschauen", sprach Liverpool-Coach Jürgen Klopp am Dienstag stellvertretend für Tausende Fans vor den TV-Bildschirmen. "Und dann wurde es zu einer der größten Sensationen, die der Fußball je gesehen hat." Zwei Jahre später revanchierten sich die Mailänder mit einem 2:1-Finalsieg in Athen.

Ibrahimović nicht im Kader

In der aktuellen Gruppe sind für den 2019-Sieger Startschwierigkeiten jedenfalls unbedingt zu vermeiden, betonte Klopp mit Blick auf die weiteren Gegner Atletico Madrid und Porto. "Es geht einzig und allein darum, genug Punkte zu sammeln, um diese Gruppe zu überstehen, und wir sollten damit keine Zeit verlieren." Kein Comeback auf der Insel wird Starstürmer Zlatan Ibrahimović geben, der wegen einer schmerzenden Achillessehne nicht im Matchkader von Milan steht.

