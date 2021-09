Reus reagiert auf Kritik von Salihamidzic

Alexandre Simoes

Gastiert mit dem BVB bei Besiktas: Marco Reus

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus geht gelassen mit der Kritik von Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern an seiner Person um.

"Klar habe ich das mitbekommen. Es hat mich im Wesentlichen aber nicht berührt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", sagte Reus auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Champions-League-Auftakt bei Besiktas.

Salihamidzic hatte den 32-Jährigen bei "Sky" dafür kritisiert, dass dieser zunächst mit Knieproblemen von der Nationalmannschaft abgereist war und dann in der Dortmunder Startelf beim Ligaspiel bei Bayer Leverkusen gestanden hatte.

Reus' Verhalten ärgere ihn "schon ein bisschen", so der Bosnier, es sei "ja auch nicht das erste Mal". BVB-Sportdirektor Michael Zorc schoss via "kicker" zurück und empfahl Salihamidzic, er solle "die Klappe halten".

BVB in der Favoritenrolle? Das sagt Marco Reus

Reus äußerte sich im Rahmen der PK auch zur vermeintlichen Favoritenrolle des BVB in Istanbul: "Mir ist es egal, ob wir Favorit sind. Aber wir haben den Anspruch, das Spiel zu gewinnen."

Ein Schlüssel für einen erfolgreichen Dortmunder Start in die Königsklasse dürfte eine verbesserte Defensivleistung sein.



"Wir haben nach dem Spiel direkt gesagt, dass wir die Tore zu einfach bekommen. Aber das betrifft die gesamte Mannschaft, weil wir in der Absicherung und in der Staffelung zu große Lücken haben", sagte Reus mit Blick auf die Gegentreffer beim 4:3-Sieg in Leverkusen. Er sei aber "zuversichtlich, dass wir das hinbekommen".

BVB: Marco Rose "sauer" wegen Gegentorflut

Ins selbe Horn stieß auch Trainer Marco Rose, der Besiktas "einen Champions-League-Gegner, der viel Qualität nach vorne hat" nannte.

Mit den Defensivproblemen sei er nicht zufrieden, "ganz und gar nicht, das macht uns sauer", sagte der BVB-Coach. "Wir kennen das Thema und werden konsequent daran arbeiten."

In den bisherigen vier Ligaspielen in dieser Saison kassierte die Borussia bereits neun Gegentreffer. Nur zwei Teams aus dem deutschen Oberhaus sind defensiv anfälliger.

Die wichtigsten Aussagen der BVB-PK zum Nachlesen:

+++ Marco Rose über den Kader von Besiktas +++

"Wir haben den Gegner natürlich analysiert und haben Respekt vor der Qualität. Wir wissen, was da auf uns zukommt. Wir haben aber auch Qualität. Wir sind sehr offensivstark und wollen das morgen auch auf den Platz bringen."

+++ Marco Rose über ein angebliches BVB-Interesse am Ex-Schalker Ozan Kabak +++

"Er ist ein sehr talentierter Innenverteidiger. Trotzdem war er nie Thema für uns."

+++ Marco Rose über die Defensivprobleme des BVB +++

"Wir haben trotzdem ein paar Punkte geholt in der Zeit. Aber es ist richtig. Natürlich stellen wir uns der Aufgabe. Wir sind nicht zufrieden damit, ganz und gar nicht. Das macht uns sauer. Wir haben das aufgearbeitet, haben Video-Analyse gemacht. Es lohnt sich aber nicht, ständig drüber zu reden. Wir kennen das Thema und werden konsequent daran arbeiten."

+++ Marco Rose über die Entscheidung für Luca Unbehaun als Nummer drei +++

"Die Frage kommt für mich aus dem heiteren Himmel. Nummer 1 ist Gregor Kobel, Nummer 2 Marvin Hitz. Dann haben wir gemeinsam entschieden, wer noch mitfliegt. Roman arbeitet überragend. Er hat sicherlich andere Ansprüche, das ist klar. Wir schätzen ihn sehr. Aber er ist trotzdem in Dortmund geblieben. Möglicherweise brauchen wir ihn irgendwann auch. Und dann sind wir froh, dass wir solche Qualität im Kader haben."

+++ Marco Reus über die Favoritenrolle des BVB bei Besiktas +++

"Mir ist es egal, ob wir Favorit sind. Aber wir haben den Anspruch, das Spiel zu gewinnen."

+++ Marco Reus über die schwache Defensivleistung gegen Leverkusen +++

"Wir haben nach dem Spiel direkt gesagt, dass wir die Tore zu einfach bekommen. Aber das betrifft die gesamte Mannschaft, weil wir in der Absicherung und in der Staffelung zu große Lücken haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir das hinbekommen."

+++ Marco Rose über Neuzugang Donyell Malen +++

"Wie ich für morgen mit ihm plane, kann ich noch nicht sagen, sonst würde ich zu viel verraten. Donyell kommt aus Holland und ist ein außergewöhnlicher Fußballer. Er hatte bei seinem Fitnesszustand noch etwas nachzuholen, hat das auch getan. Er ist auch noch jung. Man darf nicht immer auf das Preisschild schauen und glauben, dass er von Spiel eins an die Tore reinhämmert. Er braucht Zeit, geben wir ihm die doch einfach."

+++ Marco Rose über den Austausch mit Edin Terzic vor dem Besiktas-Spiel +++

"Edin saß heute mit im Flugzeug. Aber da haben wir uns über andere Dinge unterhalten, über Privates aber auch über das Leverkusen-Spiel. Jedoch nicht über Besiktas. Es ist schön, dass Edin mit dabei ist. Morgen spielt ja auch unsere U19. Das ist ein wichtiger Termin für Edin. Abends wird er uns zuschauen."

+++ Marco Rose über Torjäger Erling Haaland +++

"Erling Haaland ist ein hervorragender Spieler. Er weiß, wie viel Potenzial er hat und woran er arbeiten muss. Er ist ein junger Spieler, der noch Erfahrung sammeln kann auf internationalem Niveau. Natürlich hat er noch Dinge, die er weiterentwickeln kann. Zum Beispiel das Kopfballspiel."

+++ Marco Reus zur Kritik von Hasan Salihamidzic +++

"Klar habe ich das mitbekommen. Es hat mich im Wesentlichen aber nicht berührt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

+++ Marco Rose über die Ziele in der Champions League +++

"Das ist der dritte Wettbewerb, in dem wir starten. Im Pokal sind wir eine Runde weiter, in der Bundesliga gut gestartet. Jetzt geht die Champions League los. Um das zu erreichen, haben die Jungs letzte Saison noch mal richtig Gas gegeben. Jetzt wollen wir in diesem Wettbewerb unsere eigene Geschichte schreiben."

+++ Marco Rose über den Gegner Besiktas +++

"Wir sind drauf vorbereitet. Wir wissen, dass es eins der lautesten Stadien Europas ist. Das stachelt uns an und wir sollten das positiv für uns nutzen. Wir erwarten einen Champions-League-Gegner, der viel Qualität nach vorne hat."

