Bellingham sorgt für neuen CL-Rekord

Revierfoto via www.imago-images.de

Neuer Champions-League-Rekord für BVB-Youngster Jude Bellingham

Mit seinem Treffer in der Auftaktpartie bei Besiktas hat Jude Bellingham von Borussia Dortmund einen neuen Champions-League-Rekord aufgestellt. Der BVB-Youngster entthronte damit sogar Superstar Kylian Mbappé.

Ein schönes Zuspiel von Thomas Meunier, eine tolle Ballannahme und ein satter Schuss durch die Hosenträger von Torhüter Ersin Destanoglu hindurch ins kurze Eck: Mit seinem sehenswerten Treffer in der 20. Minute beim Gastspiel bei Besiktas brachte Jude Bellingham den BVB nach einer schwierigen Anfangsphase zum Champions-League-Auftakt nicht nur in Führung. Das Tor ging auch in die Geschichtsbücher der Königsklasse ein.

Als jüngster Spieler überhaupt in der Historie des wichtigsten Vereinswettbewerbs der Welt trug sich der Engländer im Alter von 18 Jahren und 78 Tagen in zwei Spielen Folge in die Torschützenliste ein.

BVB: Jude Bellingham entreißt Kylian Mbappé seinen Rekord

Denn auch beim letzten Champions-League-Auftritt des BVB in der Vorsaison, dem Viertelfinal-Rückspiel im heimischen Signal Iduna Park gegen Manchester City, hatte Bellingham getroffen. Damals markierte der Mittelfeldspieler sein erstes Tor überhaupt in der Königsklasse.

18 – Jude Bellingham (@BVB) ist mit 18 Jahren und 78 Tagen der jüngste Spieler, der in zwei CL-Einsätzen in Folge trifft, er löst damit Kylian Mbappe ab (18J 85T im März 2017). Talent. #BJKBVB pic.twitter.com/vl6Ul9kgU0 — OptaFranz (@OptaFranz) 15. September 2021

Entrissen hat Bellingham die Bestmarke keinem Geringeren als Kylian Mbappé, seines Zeichens französischer Weltmeister und Superstar von Paris Saint-Germain. Der heute 22-Jährige hatte im März 2017 im Alter von 18 Jahren und 85 Tagen in zwei aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien getroffen.

Vorlage zum Haaland-Tor obendrauf

Übrigens: 25 Minuten nach seinem Rekord-Treffer war Bellingham auch am zweiten BVB-Treffer in Istanbul direkt beteiligt.

Für Erling Haalands Tor kurz vor der Pause lieferte der englische Nationalspieler die herausragende Vorarbeit - bereits sein vierter Scorerpunkt im sechsten Pflichtspieleinsatz 2021/2022.

Bellingham war im Sommer 2022 für 23 Millionen Euro von seinem Heimatverein Birmingham City zum BVB gewechselt - und ist inzwischen bei den Schwarz-Gelben längst nicht mehr wegzudenken.