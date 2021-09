Griezmann von eigenen Fans ausgepfiffen

DAX Images via www.imago-images.de

Antoine Griezmann (l.) wurde im Stadion von Atlético Madrid alles andere als warm empfangen

Antoine Griezmann wechselte kurz vor Ende der Wechselfrist auf Leihbasis zurück zu Atlético Madrid. In der spanischen Hauptstadt hat der einstige Publikumsliebling jedoch einen ganz schweren Stand. Beim Heimspiel in der Champions League wurde er mehrfach ausgebuht und ausgepfiffen.

Es war für Antoine Griezmann eine besondere Rückkehr in sein altes Wohnzimmer. Seit seinem 120-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer 2019 von Madrid zum FC Barcelona war die Königsklassen-Partie gegen den FC Porto der erste Auftritt im Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atlético.

Den Wechsel zum Rivalen haben die Atleti-Anhänger dem Franzosen allerdings (noch) nicht verziehen, wie beim 0:0 gegen die Portugiesen deutlich zu vernehmen war. Schon bei der Verkündung der Startaufstellung und der Nennung der Auswechselspieler machte sich Unmut beim Großteil der rund 40.000 Zuschauer im Stadion breit. Als Griezmanns Name vorgelesen wurde, ertönte ein gellendes Pfeifkonzert.

😳🔊 La pitada de la afición del @Atleti en el Wanda Metropolitano a Antoine Griezmann en la previa del #AtletiPorto de la #UCL pic.twitter.com/BultQ2W7mo — Carrusel Deportivo (@carrusel) 15. September 2021

Gleiches widerfuhr dem 30-Jährigen bei seiner Einwechslung in der 56. Minute, als er für Joao Félix in die Partie kam. Neben durchaus hörbarem Applaus waren Buhrufe und Pfiffe deutlich zu vernehmen.

Pitos a Griezmann pic.twitter.com/O7S7kzBgj8 — Alberto Franco (@Alber_franco) 15. September 2021

Der französische Nationalspieler hätte gegen Porto beinahe dafür gesorgt, dass seine Kritiker in Madrid etwas weniger Auftrieb haben. Kurz vor Schluss wurde er jedoch von Chancel Mbemba rüde gefoult, sein Weg zum Tor wäre frei gewesen. Mbemba erhielt folgerichtig die Rote Karte.

Atlético-Trainer Diego Simeone will derweil alles dafür tun, seinen Angreifer zu unterstützen. "Lasst uns hoffen, dass er sich verbessert und auf all diese Kritiker antworten wird", so der Argentinier nach dem Schlusspfiff. "Er hat eine schwere Aufgabe vor sich nach allem, was in der Vergangenheit passiert ist."

Griezmann hatte nach anhaltenden Wechsel-Gerüchten im Sommer 2018 in seinem berühmten Kurz-Video "The Decision" erklärt, dass er bei Atlético bleiben wird. Nur ein Jahr später ging er dann doch zu Barca, wo er letztlich in zwei Jahren keinen Fuß fassen konnte.