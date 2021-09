BVB-Boss Watzke erzählt kuriose Anekdote aus Istanbul

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Hans-Joachim Watzke schwärmt vom BVB-Sieg bei Besiktas

Am Mittwoch war BVB-Boss Hans-Joachim Watzke live dabei, als die Dortmunder Mannschaft im Hexenkessel von Istanbul in die neue Champions-League-Saison startete. Über den 2:1-Auswärtserfolg der Borussia bei Besiktas freute sich der 62-Jährige ungemein - allen voran wegen der schwierigen Umstände.

Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" berichtete Watzke nun von seinen persönlichen Eindrücken beim Gastspiel in der Türkei. Der BVB-Geschäftsführer verfolgte die Partie auf der Ehrentribüne des Stadions, weit entfernt von der Dortmunder Delegation, umringt von Ministern und Verbandsvertretern.

"Und dann habe ich etwas erlebt, das ich vorher noch nie erlebt habe", gestand Watzke: "Es war ein Höllenlärm im Stadion. Unglaublich. Aber als Jude Bellingham das 1:0 für uns schießt, herrschte von einer auf die andere Sekunde Totenstille."

Nach 20 Minuten hatte der junge Engländer einen tollen Angriff sehenswert zur Borussia-Führung abgeschlossen. Lautstarken Jubel klemmte Watzke sich sicherheitshalber, er habe sich nur "dezent gefreut", verriet der Sauerländer.

Sonderlob für BVB-Coach Rose: "Macht einen richtig guten Job"

Den Dreier in der Fremde bezeichnete Watzke als verdient. "Weil wir in der Abwehr sehr konzentriert agiert haben", so der langjährige Funktionär.

Zwar hätte man "das Spiel früher entscheiden müssen, das Ergebnis hätte höher ausfallen können, aber am Ende steht da ein Sieg, der uns sehr freut", resümierte Watzke.

Mit den ersten Wochen der neuen Saison ist er durchaus zufrieden. "Man hat erneut gespürt, dass Trainer und Mannschaft eine Einheit sind", betonte Watzke und verteilte ein Sonderlob an den Linienchef: "Marco Rose macht einen richtig guten Job."

Am Wochenende soll der positive Trend in der Bundesliga gegen Union Berlin fortgesetzt werden. Watzke ist hoffnungsfroh: "Wir haben genug Schub gerade, denke ich. Drei Pflichtspielsiege in Serie zeigen, dass unser Weg stimmt."