Karriere-Ende? Das sagt Ex-BVB-Star Neven Subotic

GEPA pictures/ Oliver Lerch via www.imago-images.d

Neven Subotic absolvierte mehr als 260 Spiele für den BVB

263 Pflichtspiele bestritt Neven Subotic für Borussia Dortmund und eroberte dabei nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen die Herzen der Fans. Aktuell ist der frühere BVB-Profi vereinslos - und blickt dennoch optimistisch in die Zukunft.

"Ich habe mein sportliches Standbein, wo ich weiterhin in Gesprächen bin. Das, was ich bisher an Angeboten wahrgenommen habe, war entweder total absurd - manche Sachen hätten vielleicht gepasst, aber dann habe ich mich oder der Verein sich dagegen entschieden", sagte Subotic im "BVB-Feiertagsmagazin". Er sei "weiterhin im Profimodus" und trainiere zweimal täglich, so Subotic, der zuletzt beim SCR Altach in Österreich kickte.

Der Herzensklub des 32 Jahre alten Innenverteidigers ist und bleibt aber natürlich der BVB: "Es ist noch immer etwas, was ich in mir trage. Das spüre ich besonders, wenn ich hier bin. Ich wohne ja nicht weit entfernt von hier und habe meine Laufwege in den letzten Monaten direkt hinter dem Stadion gemacht und bin dann jedes Mal hier vorbei - es ist ein richtiger Koloss."

Er schaue die Spiele der Schwarz-Gelben auch heute "mit einem besonderen Herz", sagte Subotic. "Das ist eine Verbindung, die nie zu Ende gehen wird. Ein verdammt hoher Wert."

Neven Subotic über den BVB 2021/2022: "Man muss dem Ganzen Zeit geben"

Schwer tat sich Subotic in dem Interview mit seinem Ex-Mitspieler Patrick Owomoyela, die schönste Erinnerung aus seiner BVB-Zeit zu nennen. "Wir hatten hier so viele Momente, die unvergesslich sind. Davon einen herauszupicken, das geht gar nicht. Wenn ich allein schon an die erste Meisterschaft denke - da gibt es 1000 Bilder, an die ich denke."

Angesichts des guten, aber nicht gänzlich perfekten Saisonstarts des BVB in die Saison 2021/2022 mahnte Subotic zu Geduld: "Man muss dem Ganzen Zeit geben. Es gibt eine neue Spielidee, es kommen auch Verletzungen dazu. Schön wäre es, wenn man alles von heute auf morgen ändern könnte. Man muss Vertrauen schenken - vor allem am Anfang."