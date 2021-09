Leipzig-Kapitän sieht Fans als Faktor

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Anderthalb Jahre nach dem letzten Heimspiel in der Champions League vor Fans misst RB Leipzigs Torhüter Péter Gulácsi den Anhängern eine besondere Bedeutung zu.

"Diese Saison hat gezeigt, dass die Fans wieder eine große Rolle spielen. Man spürt die Energie im Stadion. In der Champions League ist das nochmal eine Stufe höher", sagte der ungarische Nationaltorwart am Montag.

Leipzig darf am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen den FC Brügge 23.500 Zuschauer in das Stadion lassen.

Das bisher letzte Heimspiel in der Königsklasse war das Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur im März 2020. Damals besiegte RB den Londoner Klub mühelos mit 3:0 und zog ins Viertelfinale ein.

Nach der Corona-Pause gelang der Mannschaft sogar der Vorstoß ins Halbfinale, wo man klar an Paris Saint-Germain scheiterte.

Marsch warnt vor Brügge

Trainer Jesse Marsch warnte derweil davor, den vermeintlich leichtesten Gruppengegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Brügge habe "sehr viel Qualität. Sie sind im letzten Drittel sehr aggressiv. Das hat man beim 1:1 gegen Paris gesehen", betonte der US-Amerikaner.

Nach der deutlichen Auftaktniederlage bei Manchester City (3:6) stehen die Sachsen schon unter Zugzwang. "Jedes Heimspiel ist sehr wichtig, da müssen wir punkten. Wir glauben an unsere Qualität, müssen aber unsere beste Leistung bringen", stellte Marsch klar.

Mehr Fans in der Bundesliga dabei

Grund zur Freude gab's unterdessen abseits der Königsklasse: Aufgrund der geringen Corona-Inzidenz in der Stadt darf RB schon beim kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag wieder mehr Zuschauer ins Stadion lassen.

Das ergab sich nach "dpa"-Informationen aus Gesprächen zwischen Klub und Gesundheitsamt und ist zudem durch die aktuelle Corona-Verordnung Sachsens gedeckt. In Leipzig liegt die Inzidenz seit mehreren Tagen unter 35, so dass der Klub nicht mehr an die Kapazitätsgrenze von 50 Prozent Auslastung bzw. maximal 25.000 Zuschauern gebunden ist.

Am vergangenen Samstag durfte RB nur 23.500 Fans ins Stadion lassen, dessen Fassungsvermögen nach dem Umbau 47.000 Zuschauer beträgt. Wie viele es gegen Bochum sein dürfen, ist aktuell noch unklar.