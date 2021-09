"Das ist respektlos!": Messi-Aktion sorgt für Staunen

Julien Poupart via www.imago-images.de

Lionel Messi in ungewohnter Pose

PGS-Coach Mauricio Pochettino erklärte seinen Schützling zum "besten Spieler der Welt", gegen die Qualität eines Lionel Messi helfe nur "beten", erklärte der gegnerische Trainer Pep Guardiola - Auf Messi prasselte nach seinem ersten Tor im Dress von Paris Saint-Germain allerdings nicht nur Lob ein.

Eine Aktion des argentinischen Superstars ließ die beiden englischen Ex-Nationalspieler Owen Hargreaves und Rio Ferdinand beinahe sprachlos zurück. Als Riyad Mahrez von Manchester City in aussichtsreicher Situation zu einem Freistoß antrat, legt sich der vielleicht beste Fußballer der Geschichte des Sports hinter die PSG-Mauer, um zu verhindern, dass der Ball flach geschossen den Weg aufs Tor findet.

Inzwischen ist dieses Vorgehen im Welt-Fußball durchaus gängig und überrascht kaum noch, dass sich aber ausgerechnet Messi seinen Mitspielern zu Füßen begibt, hätten die Experten nicht erwartet.

"Das ist nicht, was Messi macht"

"Das kannst du nicht machen! Das ist respektlos!", reagierte ein völlig konstatierter Ferdinand und schob nach: "Wenn ich im Team gewesen wäre, hätte ich gesagt: 'Hör zu: Nein, nein, nein - ich werde mich für dich auf den Boden legen."

Als Pochettino erstmals die Anweisung im Training erteilt habe, hätte bereits jemand einschreiten und dem Coach verdeutlichen müssen, dass man so etwas nicht von einem Lionel Messi erwarten dürfe. "Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, dass er sich auf diese Art auf den Rasen legt. ich habe es nicht kommen sehen. Er macht sich nicht das Trikot dreckig. Das ist nicht, was Messi macht.", so Ferdinand weiter.

Hargreaves ergänzte im Austausch bei "BT Sports": "Wir konnten es nicht glauben. Er ist einer größten, wenn nicht der größte Spieler aller Zeiten".

Für die weitere Leistung des Offensivspielers hatten allerdings auch Ferdinand und Hargreaves nichts als Lob im Gepäck.