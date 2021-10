GEPA pictures/ Manfred Binder

Werner Gregoritsch darf zwei Debütanten begrüßen

ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch muss für die bevorstehenden U21-EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Estland und am 12. Oktober in Finnland auf Romano Schmid (Werder Bremen) und Lukas Sulzbacher (Rapid) verzichten.

Nachnominiert wurden die Debütanten Julian Buchta (Admira) und Muhammed Cham Saracevic (Austria Lustenau).

apa