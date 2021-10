EM-Quali: Österreichs U 19 nur 1:1 gegen Belarus

GEPA Pictures/ Csaba Doemoetoer

Trainer Martin Scherb sah ein 1:1 seiner Mannschaft.

Zum Spielbericht: Österreich gegen Belarus

Österreichs U19-Nationalmannschaft hat sich im zweiten Spiel der laufenden Qualifikation für die EM-Endrunde mit einem 1:1 (1:0) gegen Belarus begnügen müssen. Nach dem klaren 4:0 zum Auftakt gegen Estland ist die Auswahl von Trainer Martin Scherb zum Abschluss des Miniturniers in Györ am Dienstag noch gegen Gastgeber Ungarn gefordert. Die Top zwei steigen in die Elite Quali-Runde auf, die im Frühjahr 2022 erneut im Turnierformat ausgespielt wird.

Die EM findet im kommenden Sommer in der Slowakei mit acht Teilnehmern statt. Am Samstag ging die ÖFB-Auswahl zwar durch ein Tor von Lukas Wallner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Front (45.+3), doch nach Elfmeterfoul von Sandro Schendl an Dmitri Latjchow traf der Gefoulte vom Punkt zum Endstand (83.). Da nützte es auch nichts, dass die Österreicher doppelt so viele Schüsse auf des Gegners Tor abgaben.

apa