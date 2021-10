EM-Quali: Österreichs U17-Team besiegt Färöer

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Österreichs U 17 siegte gegen die Färöer mit 2:0.

Österreichs U17-Nationalteam hat am Samstag in Traiskirchen in der EM-Qualifikationsrunde einen 2:0-Erfolg über die Färöer gefeiert. Benedict Scharner (45./Elfmeter), Sohn des Ex-ÖFB-Internationalen Paul Scharner, und Mücahit Ibrahimoglu (75.) erzielten die Tore für die Truppe von Coach Oliver Lederer, die damit nach dem Auftakt-0:1 gegen den Kosovo erstmals anschrieb.

Die letzte Partie für Österreich im Rahmen des Heimturniers steigt am Dienstag (15.30) gegen die Slowenen, die nach zwei Partien bei sechs Punkten halten. Für den Aufstieg in die Eliterunde der Qualifikation im kommenden Frühjahr ist Platz eins oder zwei nötig. Die EM findet im Sommer 2022 in Israel statt.

