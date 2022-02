Firmino! Salah! FC Liverpool siegt spät bei Inter

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Später Sieg in der Champions League für den FC Liverpool

Jürgen Klopps "Reds"-Express rast in der Champions League dem Viertelfinale entgegen.

Der deutsche Startrainer feierte mit den englischen Topklub FC Liverpool im Achtelfinalhinspiel bei Italiens Meister Inter Mailand mit 2:0 (0:0) nach einer schon makellosen Vorrunde den siebten Erfolg in der europäischen Königsklasse nacheinander.

Liverpools Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März (Dienstag) an der heimischen Anfield Road ist nach dem auch siebten Pflichtsieg in Folge nahezu optimal.

Für Liverpools späte Treffer sorgten Joker Roberto Firmino (75.) und Stürmerstar Mohamed Salah (83.). Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Ex-Hoffenheimer Firmino reagierte nach einer Ecke von Andy Robertson am schnellsten.

Beide Mannschaften hielten sich schon im ersten Durchgang kaum zurück. Klopps Team bemühte sich allerdings vergeblich um die Spielkontrolle. Denn viele kleine Fehler der Briten nutzte Inter mit den früheren Bundesliga-Profis Arturo Vidal, Edin Dzeko, Ivan Perisic und Hakan Calhanoglu in der Anfangsformation mehrfach zu vielversprechenden Umschaltaktionen.

Ex-BVB-Star bereitet beste Chance vor der Pause vor

Liverpool hatte durch Senegals Afrika-Cup-Helden Sadio Mané zwar die erste nennenswerte Gelegenheit (14.). Die beste Chance vor der Pause aber hatten die Hausherren bei einem Lattenschuss von Calhanoglu (16.) auf Vorlage von Perisic, der unter Klopp 2012 mit Borussia Dortmund das Double gewonnen hatte.

Im zweiten Abschnitt hatte Klopps Mannschaft nach 15 Minuten eine Schrecksekunde zu überstehen: Dzeko schob freistehend nach einem langen Pass zur vermeintlichen Führung der Lombarden ein, doch wurde der Treffer wegen einer knappen Abseitsstellung des Ex-Wolfsburgers nicht anerkannt. Inter, das weiterhin nicht seinen im Januar verpflichteten Nationalspieler Robin Gosens (Muskelverletzung) einsetzen konnte, erhöhte in dieser Phase aber immer stärker den Druck. Den Reds gelangen nur noch Entlastungsaktionen.

Umso überraschender fiel Firminos Treffer. Eine weitere Unaufmerksamkeit in Inters Defensive nutzte Salah kurz danach zur Entscheidung.