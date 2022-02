LASK spielt Conference League in St. Pölten

APA/EXPA/ALEXANDER FORST

Die NV Arena wird international Linzer Heimstätte

Der LASK wird das Heimspiel im Achtelfinale der Conference League in der St. Pöltner NV Arena bestreiten.

Dies gaben die Linzer am Freitag bekannt. Aufgrund des Neubaus der heimischen Raiffeisen Arena trugen die Oberösterreicher ihre bisherigen Saison-Auftritte in der Conference League im Klagenfurter Wörtherseestadion aus. St. Pölten ist für die Fans der Athletiker leichter erreichbar, rund 8.000 Fans sind für die am 17. März angesetzte Partie zugelassen.

Der Gegner der Linzer wird nach der Auslosung am 25. Februar feststehen. Der LASK hatte sich als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert, das Hinspiel am 10. März findet fix auswärts statt.

apa