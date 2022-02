Barcelona gewinnt deutlich, Sevilla trotz Pleite weiter

Carmelo Imbesi/LiveMedia/Shutterstock via www.imag

De Jong und Aubameyang trafen für Barcelona

Der FC Barcelona, Rekordsieger FC Sevilla und Atalanta Bergamo haben das Achtelfinale der Fußball-Europa-League erreicht.

Auch der FC Porto und Betis Sevilla überstanden am Donnerstagabend die Zwischenrunde. Barca gewann das schwierige Rückspiel beim italienischen Topklub SSC Neapel mit 4:2 (3:1) und steht nach dem 1:1 im Hinspiel in der Runde der letzten 16 des zweithöchsten Europacups - zum ersten Mal seit 2004.

Damals hieß der Wettbewerb noch UEFA-Pokal. Seither war Barcelona Stammgast in der Champions League gewesen, schied dort in dieser Saison aber erstmals wieder in der Gruppenphase aus. In Neapel gewann das Team um Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen nun überraschend deutlich.

Der FC Sevilla konnte sich im Rückspiel am Donnerstag indes ein 0:1 (0:0) beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb leisten. Das Hinspiel hatten die Spanier mit 3:1 gewonnen. Bergamo feierte nach dem Sieg im Hinspiel (2:1) beim griechischen Titelträger Olympiakos Piräus ein lockeres 3:0 (1:0).

Eng ging es für Porto zu: Die Portugiesen kamen bei Lazio Rom zu einem 2:2 (1:1), das Hinspiel hatten sie 2:1 gewonnen. Betis Sevilla genügte gegen Zenit St. Petersburg ein 0:0 nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel.

Die Spiele am Donnerstagabend wurden indes begleitet von Protesten gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. In Neapel zeigten Spieler beider Teams ein Banner mit den Worten "Stoppt den Krieg" ("Stop War"). Bergamos ukrainischer Doppeltorschütze Ruslan Malinovskyi trug unter dem Trikot ein T-Shirt mit der Aufschrift "Kein Krieg in der Ukraine" ("No War in Ukraine").